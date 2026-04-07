Après avoir joué dans The Last of Us, Nick Offerman rejoint le casting du film Elden Ring

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Parmi les dizaines d’adaptations de jeux qui se trament, celle d’Elden Ring fait partie des plus attendues, et pas seulement parce que le titre de From Software est un phénomène. Ce projet attire aussi l’attention car il est réalisé par Alex Garland, à qui l’on doit des films comme Annihilation, Civil War ou encore Warfare. Soit un profil loin du traditionnel « yes man » d’Hollywood, ce qui laisse penser que le film aura au moins un peu de personnalité. Et alors que le tournage se fait encore attendre, une nouvelle recrue de choix vient d’être trouvée.

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Jaquette d'Elden Ring
Elden Ring
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Date de sortie : 25/02/2022

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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