Après avoir joué dans The Last of Us, Nick Offerman rejoint le casting du film Elden Ring

Et toujours aucune idée de ce que le film va raconter

C’est lors d’une interview publiée chez The Hollywood Reporter que l’on apprend l’identité du nouveau venu dans le casting du film Elden Ring, il s’agira donc de Nick Offerman, qui a déclaré être en plein travail physique (aussi bien son corps que sa voix) pour le prochain film de Garland, et même sans le nommer directement, on comprend qu’il s’agit là d’Elden Ring :

« Je me prépare à tourner un film avec Alex Garland, pour lequel j’ai un travail vocal et physique intense à assurer. »

Nick Offerman est connu pour son rôle dans la série Parks and Recreation, mais il a aussi décroché l’un des rôles les plus marquants de la saison 1 de The Last of Us, dans laquelle il jouait Bill. Il rejoint désormais Kit Connor (vu dans la série Heartstopper), qui a ici le rôle principal aux côtés de Ben Wishaw (Cloud Atlas, Skyfall) et Cailee Spaeny, qui a déjà joué dans un autre film de Garland (Civil War). On ignore qui incarnera qui dans toute cette histoire, tant il semble déjà être difficile d’imaginer l’univers d’Elden Ring dans un long-métrage. Mais avec un tel casting, ce réalisateur et le studio A24, on a tout de même de l’espoir.