Elden Ring : La version Switch 2 a désormais une meilleure mine d’après une démo présentée à la GDC

Pas de miracle, mais du mieux

Vous l’avez peut-être oublié, et difficile qu’il en soit autrement vu son silence, mais l’avenir de FromSoftware se passera sur Switch 2 et s’appelle The Duskbloods. Toutefois, il faut d’abord boucler le portage Elden Ring: Tarnished Edition, ce qui aurait dû être fait l’an dernier avant qu’un report ne s’impose suite aux performances techniques affichées.

Un peu moins de six mois après cette décision, le résultat est meilleur, et c’est Giovani Colantonio de Polygon qui nous le dit. D’après son expérience sur la dernière démo, durant 15 minutes seulement, précisons-le, la version Switch 2 tient son rang aussi bien en docké qu’en mode portable.

La qualité d’image semble tout à fait correcte dans les deux modes, sans donner une impression flagrante de textures floues ou de basse résolution. Le framerate, quant à lui, ne fait pas non plus l’objet de magie noire en se situant entre 30 et 40 fps, selon le journaliste.

Toutefois, il a également remarqué que la plus grosse chute de framerate s’est faite au moment d’une averse en chevauchant Torrent dans le monde ouvert, et non lors d’un combat de boss. Il émet par ailleurs des réserves sur des zones plus fournies et plus tardives dans le jeu, ou bien lors du lancement de sorts particulièrement spectaculaires (et, permettons-nous d’ajouter, certains boss).

Reste que cette nouvelle build d’Elden Ring: Tarnished Edition est en meilleur état, et a l’air tout à fait jouable dans les grandes lignes. D’autant que, rappelons-le, aucune date de sortie n’a été placée en conséquence du report. Espérons donc que la version commercialisée soit encore plus au point, et que The Duskbloods puisse jouir de l’expérience de FromSoft à devoir composer avec la machine hybride de Nintendo.