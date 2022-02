Elden Ring cristallise de nombreuses attentes. Attendu comme l’aboutissement complet de la formule des Souls, cette fois-ci avec un monde plus ouvert, le jeu de From Software est l’un des événements de cette année 2022, avec un titre qui s’adresse aussi bien aux fans de la première heure qu’à celles et ceux qui veulent tenter l’expérience d’un Souls-like pour la toute première fois. Afin de vous guider à travers cette expérience, nous vous préparons un guide complet sur Elden Ring, avec de nombreuses astuces à savoir et une FAQ qui répondra à toutes vos questions.

Guide Elden Ring

Dans cette section, vous pourrez retrouver l’ensemble de nos guides sur Elden Ring. Cette partie sera mise à jour au fur et à mesure des jours après la sortie du titre, avec de nombreuses astuces qui vont vous aider à venir à bout des boss, à trouver des objets spécifiques, ou à bien démarrer une partie.

FAQ (Foire aux questions)

Voici les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur Elden Ring.

Quand et où sort Elden Ring ?

Elden Ring sort le 25 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu devait initialement sortir le 21 janvier 2022 avant d’être repoussé.

A quelle heure Elden Ring sera-t-il disponible ?

Elden Ring sera disponible en France dès le 25 février à minuit sur consoles, et à midi sur PC.

L’upgrade next-gen est-elle gratuite pour Elden Ring ?

Oui, si vous possédez une version PS4 et Xbox One, vous pouvez upgrader gratuitement votre jeu sur PS5 et Xbox Series. Si vous possédez le jeu en physique, vous devrez obligatoirement avoir une PS5 et une Xbox Series avec lecteur pour obtenir l’upgrade gratuite.

Quel a été le rôle de George R.R. Martin dans la conception d’Elden Ring ?

George R.R. Martin, le célèbre auteur de la saga Game of Thrones, a participé à l’élaboration de l’univers du jeu, en écrivant les grandes lignes du lore principal.

Elden Ring est-il en monde ouvert ?

Oui, Elden Ring possède un vrai monde ouvert, ce qui change de la formule traditionnelle des jeux de From Software.

Elden Ring possède-t-il un mode Facile ?

Non, à ce jour, aucun mode de difficulté n’est disponible dans Elden Ring.

Elden Ring est-il plus facile d’accès que les autres Souls ?

Cela dépend de l’expérience et des capacités de chacun, mais Elden Ring possède une construction qui va rendre la progression plus aisée que dans d’autres Souls-like. Grace à son monde ouvert qui multiplie les possibilités d’approche, il est possible d’expérimenter d’autres chemins plutôt que de rester bloquer sur un boss, et ainsi obtenir de l’expérience pour revenir plus fort.

De plus, l’ajout de l’infiltration permet de se débarrasser facilement de certains ennemis, tout comme les esprits, qui peuvent venir nous aider en plein combat.

Est-il nécessaire d’avoir joué à d’autres Souls pour jouer à Elden Ring ?

Pas nécessairement, Elden Ring est justement un bon point d’entrée pour le genre grâce à son accessibilité plus importante que d’autres Souls-like.

Quelles sont les différentes classes de départ dans Elden Ring ?

Voici les différentes classes de départ disponibles dans Elden Ring :

Vagabond

Bandit

Héros

Guerrier

Samouraï

Prisonnier

Prophète

Astrologue

Confesseur

Misérable

Quelle est la meilleure classe de départ dans Elden Ring ?

Les classes de départ n’influent pas tant que ça sur le reste de la partie, étant donné qu’elles offrent simplement un set de départ qui peut évoluer dans des archétypes totalement différents. Vous pouvez très bien commencer par jouer un Astrologue pour le transformer en Guerrier ensuite.

Si c’est votre premier jeu du genre, on recommandera tout d’abord d’opter pour des classes basées sur la Force ou la Dextérité, comme le Guerrier ou le Héros, histoire d’apprendre tous les rouages plus facilement avant de partir sur des builds plus exotiques avec de la magie, très puissante dans Elden Ring.

Comment jouer en coopération à Elden Ring ?

Pour jouer en coopération dans Elden Ring, il faut utiliser l’objet Remède des doigts distords, et voir des marques au sol laissées par d’autres joueurs qui peuvent vous venir en aide. Attention toutefois, les marques rouges signifient que d’autres joueurs cherchent du PvP, et lorsque le multijoueur est activé, n’importe qui peut envahir votre monde pour vous détrousser.

Comment utiliser les esprits dans Elden Ring ?

Les esprits sont d’une aide considérables dans Elden Ring, surtout pour celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas jouer en multijoueur. Il en existe de toutes sortes, que ce soit des animaux, des humains, et des créatures fantastiques, qui pourront venir vous aider en combat après les avoir invoqué à l’aide d’un parchemin.

Il faudra simplement puiser dans votre barre de magie pour les invoquer, tout en sachant qu’ils ne peuvent être invoqués qu’une seule fois par combat de boss.

Elden Ring possède-t-il plusieurs fins ?

Oui, Elden Ring possède plusieurs fins qui vont se déclencher selon les actions et les choix que vous allez faire durant certains moments clés de la partie.

Des DLC sont-ils prévus pour Elden Ring ?

Pour le moment, aucun DLC n’a été annoncé pour Elden Ring.

Où trouver l’édition collector d’Elden Ring ?

Cette édition collector est disponible pour le prix de 189,99 € et contient les éléments suivants :

3 illustrations sur carton exclusives représentant le paysage de l’Entre-Terre

Un Écusson brodé

3 autocollants exclusifs représentant des emblèmes du jeu.

Une affiche exclusive représentant un héros d’antan

La bande-son numérique

Le steelbook exclusif

L’Artbook relié de 40 pages

La statue de Malenia, épée de Miquella (23 cm)

Une deuxième édition collector, plus massive, nommé Edition Collector Premium existe également et contient les éléments suivants :

3 illustrations sur carton exclusives représentant le paysage de l’Entre-Terre

Un Écusson brodé

3 autocollants exclusifs représentant des emblèmes du jeu.

Une affiche exclusive représentant un héros d’antan

La bande-son numérique

Le steelbook exclusif

L’Artbook relié de 40 pages

La statue de Malenia, épée de Miquella (23 cm)

Une réplique officielle du casque de Malenia, l’épée de Miquella, accompagnée de son présentoir

Ces deux éditions sont désormais très difficiles à trouver en commerce, mais certains revendeurs proposent parfois des stocks supplémentaires n’hésitez donc pas à consulter le tableau comparatif ci-dessous pour en trouver.

Quelles sont les configurations PC recommandées pour Elden Ring ?

Voici les configurations PC requises pour jouer convenablement à Elden Ring :

Configuration minimale

Processeur : Intel Core I5-8400 ou AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core I5-8400 ou AMD Ryzen 3 3300X Mémoire vive : 12 GB de mémoire

12 GB de mémoire Carte Graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB ou AMD Radeon RX 580 4 GB

Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB ou AMD Radeon RX 580 4 GB DirectX : Version 12

Version 12 Espace disque : 60 GB d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Processeur : Inter Core I7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600X

: Inter Core I7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600X Mémoire vive : 16 GB de mémoire

: 16 GB de mémoire Carte Graphique : Nvidia GeForce GTX 1070 8 GB ou AMD Radeon RX Vega 56 8 GB

: Nvidia GeForce GTX 1070 8 GB ou AMD Radeon RX Vega 56 8 GB DirectX : Version 12

: Version 12 Espace disque : 60 GB d’espace disque disponible

Où trouver Elden Ring au meilleur prix ?

Trailer de gameplay

En bref