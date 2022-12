Horizon Forbidden West Burning Shores annoncé avec une date, seulement sur PS5

On le sentait un peu venir avec les rumeurs qui s’accumulaient avant la cérémonie : Horizon Forbidden West a profité des Game Awards 2022 pour officialiser sa première extension. Appelée Burning Shores, celle-ci va nous permettre de retrouver Aloy dans de nouveaux paysages volcaniques. Voici la première bande-annonce, accompagnée d’une date de sortie en 2023.

Pas de version PS4 au programme

Guerrilla Games et Sony ont profité de la cérémonie des récompenses pour dévoiler Horizon Forbidden West Burning Shores, une première extension du jeu, qui nous enverra dans une nouvelle région dangereuse au sud des terres du clan Tenakth. L’histoire prendra place directement après la fin de Horizon Forbidden West et nous fera rencontrer de nouveaux personnages et bien d’autres choses à faire.

Présentée comme une extension ambitieuse, Burning Shores prendra place dans les ruines de Los Angeles, qui arbore désormais un paysage volcanique. Cependant, pour réaliser cette nouvelle aventure, les développeurs ont dû faire une concession de taille, sortir uniquement sur PlayStation 5. Les joueurs PS4 qui ont fait le titre de base peuvent donc se sentir lésés ici (et à juste titre).

Horizon Forbidden West Burning Shores est prévu pour le 19 avril 2023 sur PlayStation 5.