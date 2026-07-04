EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Glory Hunters

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EA Sports FC 26 nous propose la deuxième équipe Glory Hunters. Les cartes sont disponibles dans les packs pendant une semaine.

Affiche Glory Hunters EA Sports FC 26 // Source : Electronic Arts

Deuxième équipe Glory Hunters !

Après l’évènement la première équipe de l’événement actuel, EA Sports FC 26 nous propose la deuxième équipe Glory Hunters. Rappelons que la promotion fait honneur aux joueurs de la coupe du monde qui sortent du lot, qui font les matchs, des performances gigantesques, le tout en phase de poule et en éliminations directes.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Haaland (97), Nuno Mendes (97), Rice (97), Raphinha (97), Gyökeres (97), Salah (97), Gabriel (97), Semenyo (96), Alvarez (96), Guimaraes (96), Nico Williams (96), Upamecano (95), Lukaku (95), Théo Hernandez (95), Akanji (94), Goretzka (94), Ounahi (93) ou encore Dest (93).

EA Sports FC 26  est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.

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Date de sortie : 26/09/2025

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