EA Sports FC 26 dévoile la troisième équipe Jokers Hiver

Troisième équipe Jokers Hiver !

Après la première équipe et la deuxième de l’événement actuel, EA Sports FC 26 dévoile la troisième équipe Joker Hiver. Comme pour les deux précédentes, certaines joueuses et certains joueurs auront le droit à deux cartes avec un poste différent. Vous allez donc pouvoir packer Guijarro en MDC et en BU (90), Rahford (90), Nico Williams en BU et en MG (89), Joao Neves en MDC et en MC (88), Lacroix (87), Soulé (86) ou encore Ibanez (86).

Mais ce n’est pas tout, il y a également des cartes Héros et Icônes avec la présence de Thierry Henry (93) et (86) en BU pour les deux, Puskas (93), Cafu (92), Cannavaro (90), Vieira (90) et (86) en MC pour les deux, Stam (89) en MC et en DC, Kebler (89), Ramires (88) en MDC et en MD, Govou (87) et Capdevilla (87).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.