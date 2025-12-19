EA Sports FC 26 dévoile la première équipe Jokers Hiver

Évènement Jokers Hiver !

Après la promotion Unbreakables et la Team Of The Week n°14, EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Jokers Hiver. La promotion apporte des améliorations glaciales inspirées des campagnes Football Ultimate Team appréciées du passé, du présent et du futur. A noter que trois nouvelles cartes Héros font leur apparition avec Zamorano (89), Scott (87) et Pizarro (87).

Vous allez donc avoir la possibilité de packer des joueurs comme Zidane (95), Ronaldinho (94) Dembélé (91) en MOC ou en BU, Valverde (90) en MC ou en DD, Claudia Pina (88) en AG ou BU, Rodman (88) en MD ou en BU, Cordoba (88) en DD ou en DC, Coman (87) ou encore Leao (87).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.