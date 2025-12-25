EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Jokers Hiver

Deuxième équipe Jokers Hiver !

Après la première équipe de l’évènement actuel et la Team Of The Week n°15, EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Joker Hiver. Comme un petit cadeau de Noël, les nouveaux joueurs viennent déjà d’arriver dans les packs. Comme pour la première équipe, certaines joueuses et certains joueurs auront le droit à deux cartes avec un poste différent. Voici la liste complète :

Zico (92) et (87) en MOC

Matthaüs (91)

Miyama (91) et (87) en MG

Pedri (90)

Litmanen (90)

Alvarez (89)

Rodrygo (89)

De Bruyne (89) en MOC et en MDC

James (89) en AD et en BU

Bompastor (88)

Rogers (87)

Schlotterbeck (87)

Dudek (87) en Gardien et en AD

Nico Gonzalez (86)

Madueke (86) en MOC et en AD

Anderson (86)

Foyth (85)

Odriozola (85)

Baidoo (85)

