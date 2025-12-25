EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Jokers Hiver
Rédigé par Zedd
EA Sports FC 26 nous propose la deuxième équipe de l’évènement Jokers Hiver. Les joueurs et joueuses sont disponibles pendant une semaine dans les packs.
Deuxième équipe Jokers Hiver !
Après la première équipe de l’évènement actuel et la Team Of The Week n°15, EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Joker Hiver. Comme un petit cadeau de Noël, les nouveaux joueurs viennent déjà d’arriver dans les packs. Comme pour la première équipe, certaines joueuses et certains joueurs auront le droit à deux cartes avec un poste différent. Voici la liste complète :
- Zico (92) et (87) en MOC
- Matthaüs (91)
- Miyama (91) et (87) en MG
- Pedri (90)
- Litmanen (90)
- Alvarez (89)
- Rodrygo (89)
- De Bruyne (89) en MOC et en MDC
- James (89) en AD et en BU
- Bompastor (88)
- Rogers (87)
- Schlotterbeck (87)
- Dudek (87) en Gardien et en AD
- Nico Gonzalez (86)
- Madueke (86) en MOC et en AD
- Anderson (86)
- Foyth (85)
- Odriozola (85)
- Baidoo (85)
EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.
