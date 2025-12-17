EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°14

Fallout 5 prendra en compte les événements de la série TV diffusée sur Prime Video

Aux États-Unis, les ventes de consoles ont atteint un point historiquement bas en novembre

Un autre jeu FIFA va bientôt voir le jour, cette fois-ci en collaboration avec Netflix

Légendes Pokémon Z-A Méga-Dimension – Notre avis sur ce DLC sucré, mais trop prudent

Forza Motorsport : Turn 10 Studios stoppe le suivi post-lancement de son jeu de course pour se focaliser sur Forza Horizon 6

Le bilan de votre année passée sur Steam est disponible, quels sont les jeux auxquels vous avez le plus joué cette année ?

Dispatch devrait sortir sur les deux consoles Nintendo Switch à la fin du mois de janvier

Le MOBA SUPERVIVE tire déjà sa révérence, quelques mois seulement après sa sortie

Dispatch : AdHoc Studio évoque les difficultés autour d’une éventuelle saison 2

Tout savoir sur la fréquence, la latence et la capacité de RAM pour le gaming

Bethesda fait le point sur l’avancée de The Elder Scrolls VI, qui demandera encore du temps

Divinity : Après avoir déclenché une polémique, le PDG de Larian clarifie les choses sur l’utilisation de l’IA au sein du studio

One Piece [OP14-EB04] met en avant les Sept Grands Corsaires sur la mer d’Azur et réduit son retard avec le Japon

Reanimal passe gold, le jeu de Tarsier Studios arrivera donc bien à temps

Baldur’s Gate 3 s’est vendu à au moins 20 millions d’exemplaires

Sucker Punch (Ghost of Yotei) change de PDG, Brian Fleming s’en va après presque trente ans passés au sein du studio

Le producteur de Marvel Tōkon: Fighting Souls revient sur les retours de la bêta et promet des annonces de personnages

Terminator Survivors est reporté à une date indéterminée et ne passera pas par la case accès anticipé

Tales of : les futurs remasters s’attaqueront à des épisodes bien plus anciens dès 2026

4 jeux vont quitter le PlayStation Plus Extra dès le mois de janvier, dont un Like a Dragon

Dead Island 3 serait bien en développement et viserait une sortie en 2028

Avant le lancement de sa première extension, Where Winds Meet dépasse les 15 millions de téléchargements