EA Sports FC 26 dévoile le nouvel événement appelé Unbreakables

Évènement Unbreakables !

Après la promotion Joga Bonito et la Team Of The Week n°13, EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Unbreakables. Ce dernier célèbre les histoires à succès improbables du football, passées et actuelles, celles où les joueurs ont surmonté les blessures et les revers ou encore les gros passages à vide pour revenir plus forts que jamais.

Vous allez donc avoir la possibilité de packer des joueurs comme Salah (92), Zanetti (91), Saka (90), Modric (89), Tevez (89), Pires (89), Mané (88), Larsson (88), Guirassy (88), Swansson (88), Camavinga (87), Diaz (87), Eriksen (87), Santi Cazorla (87), Kanu (87) ou encore Lovren (86).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.