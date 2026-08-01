EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Futties

Deuxième équipe Futties !

Après la première équipe, EA Sports FC 26 nous propose la deuxième équipe de l’évènement Futties. C’est parti pour une nouvelle fournée de joueurs et joueuses préféré(e)s de la communauté qui ont fait rêver sur le terrain, que ce soit en Clash d’équipes, en Rivals ou en FUT Champions, avec quelques cartes à 99 de général !

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Henry (99), Marcelo (99), Hamm (99), Wirtz (99), Modric (99), Sawa (98), Hazard (98), Kimmich (98), Pajor (98), Puyol (97), Prinz (97), Lookman (97), Reiten (97), Renard (97), Schmeichel (96), Can (96), Mora (96), Diaby (96), Geyoro (96) ou encore Aubameyang (96).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.