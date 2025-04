Dragon Ball Sparking Zero listé sur Nintendo Switch 2, une annonce pour bientôt ?

Goku dans la proche

C’est un scénario qui risque de se répéter inlassablement dans les prochaines semaines : bon nombre de studios feront sans doute des annonces de portages pour la prochaine machine de Nintendo. Cette fois-ci, c’est l’autorité de régulation d’Arabie Saoudite qui vend la mèche en listant une version Switch 2 de Dragon Ball Sparking Zero, une information repérée par nos confrères de Gematsu.

Le jeu de combat est sorti initialement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series en octobre 2024 et pourrait donc arriver sur Switch 2 dans les prochains mois. Pour l’instant, Bandai Namco n’a pas confirmé officiellement ce portage mais ces organismes ont tendance à vendre la mèche trop tôt. On peut imaginer une communication très prochainement, ce qui sera l’occasion d’apercevoir les premières images et voir si les développeurs utiliseront à bon escient (ou non) les fonctionnalités de la console, notamment pour la partie multijoueur.

En attendant, on rappelle que Dragon Ball Sparking Zero vient d’accueillir son deuxième DLC avec les personnages de Dragon Ball Daima. Si vous débutez sur le jeu, on vous renvoie également vers notre guide complet rempli d’astuces.