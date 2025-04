Dragon Ball Sparking Zero : Le deuxième DLC avec les personnages de Dragon Ball Daima sortira cette semaine

Vegeta sous toutes ses formes

Dans ce premier Dragon Ball Daima pour Dragon Ball Sparking Zero, c’est véritablement Vegeta qui sera à l’honneur avec pas moins de quatre versions différentes, toutes liées à sa forme « Mini ». Et ce, jusqu’au stade du Super Saiyan 3. On notera aussi l’intégration de Glorio, Panzy et Majin Koo, aux côtés de la version Super Saiyan de Goku, lui aussi dans sa forme « Mini ».

Ce DLC Daima sera disponible dans Dragon Ball Sparking Zero dès le 24 avril prochain, du moins pour la majorité d’entre nous. Celles et ceux qui disposent du premier Season Pass du jeu peuvent découvrir ces nouveaux personnages dès aujourd’hui, avec une nouvelle mise à jour qui accompagne le DLC.

Dragon Ball Sparking Zero est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le jeu pour plus d’informations.