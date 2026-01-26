Dragon Ball Sparking Zero aura droit à un nouveau DLC cet été, une mise à jour gratuite arrive aujourd’hui

Un DLC qui ajoutera un mode et des arènes en plus des personnages

Et ce nouveau DLC de Dragon Ball Sparking Zero promet d’être relativement massif, étant donné que cette fois, Bandai Namco n’a pas voulu se limiter à de simples ajouts de personnages. Certes, il y en aura, puisque l’on voit ici Super C-17 en action ainsi que Piccolo Daimaô, qui viendront donc compléter le roster. Mais ce DLC proposera également de nouveaux costumes pour les personnages déjà existants, ainsi que de nouvelles arènes, sans oublier un tout nouveau mode solo.

L’éditeur a profité de cette vidéo pour préciser la feuille de route à venir sur Dragon Ball Sparking Zero, avant la sortie de ce DLC dans le courant de l’été. On apprend donc qu’une mise à jour gratuite ajoutera un mode Survie au printemps prochain.

Dès aujourd’hui, le jeu peut être mis à jour pour nous faire découvrir le mode Mission 100, avec une centaine d’affrontements aux règles spéciales. Notez que cela vaut uniquement pour les versions PC, PS5 et Xbox Series, les versions Switch étant un peu en décalage puisque le premier DLC Dragon Ball Super Hero n’arrivera que d’ici quelques jours, avant les autres DLC au printemps.