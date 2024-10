Guide Dragon Ball Sparking Zero

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Dragon Ball Sparking Zero. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Dragon Ball Sparking Zero

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Dragon Ball Sparking Zero. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Dragon Ball Sparking Zero

Dragon Ball Sparking Zero est un jeu de combat en 3D qui fait suite à la série des Budokai Tenkaichi, que l’on pourrait qualifier de quatrième épisode. On y retrouve de nombreuses périodes de l’univers, allant de Super à GT. Goku, Vegetan, Gohan et bien d’autres vont se bastonner dans un titre très fidèle à l’anime avec des techniques et des enchaînements de coups rapides.

Quels personnages et combien dans Dragon Ball Sparking Zero ?

Au lancement, Dragon Ball Sparking Zero compte un total de 182 personnages, ce qui en fait le casting le plus important de la série. Il s’agit ici de versions de personnage, donc ce chiffre comprend les nombreuses variantes de Goku et Vegeta notamment. On y retrouve des combattants et combattantes issus de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT ou encore Dragon Ball Super, de Gotenks à Videl en passant par Cooler, Bojack, Tapion, et les iconiques Cell, Freezer et Boo. La liste complète est disponible.

Quand et où sort Dragon Ball Sparking Zero

Dragon Ball Sparking Zero sort le 11 octobre 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam, en version physique et numérique.

Une version Switch, PS4 ou Xbox One ?

Non, Dragon Ball Sparking Zero ne sortira ni sur Nintendo Switch, ni sur ancienne génération PlayStation 4 et Xbox One. Rien n’a été annoncé par Bandai Namco et tout porte à croire qu’aucun portage ne soit prévu. Sur les anciennes PlayStation et Xbox, c’est définitivement non. Il y a tout de même un petit espoir de le voir débarquer sur la prochaine console de Nintendo puisque Bandai Namco a pour habitude de porter ses titres quelques années après, on imagine que c’est une possibilité (rien d’officiel).

Est-ce qu’il y a un mode histoire ?

Il n’y a pas de mode histoire traditionnel qui permet de revivre l’intégralité du manga/anime mais il y a une alternative avec le mode appelé « Episode de combat ». Il vous permet de revivre les scénarios de Dragon Ball Z et Dragon Ball Super à travers 8 personnages, tout en proposant des scénarios alternatifs (et donc inédits) :

Goku

Vegeta

Gohan

Piccolo

Trunks

Goku Black

Freezer

Jiren

Quels sont les modes de jeu ?

Il existe de nombreux modes de jeu :

Episodes de combat (le mode histoire)

Combat personnalisé pour jouer contre l’IA ou un ami

Les tournois

Les combats bonus : ce sont des scénarios créés par les développeurs et les joueurs puis partagés en ligne

Le multijoueur en ligne avec des combats classiques et des matchs classés

Faut-il une connexion internet

Une connexion internet est nécessaire pour télécharger le patch day one et les premières mises à jour ainsi que pour jouer aux différents modes multijoueurs. Une fois installé, il n’est cependant pas nécessaire d’avoir la connexion internet activée pour jouer aux différents modes solo.

Peut-on baisser la difficulté

Oui, il est possible de changer entre deux difficultés, la traditionnelle et un mode plus facile. Cela peut se faire via les paramètres ou le menu principal mais l’option est également proposée après avoir échoué plusieurs fois dans un combat du mode classique. Attention, prendre le mode plus facile vous empêche de débloquer les récompenses des défis secondaires.

Sparking Zero est-il cross-play ?

Non, le jeu ne dispose pas de fonctionnalité cross-play au lancement. Il n’est donc pas possible d’en profiter en multijoueur. On a cependant des modes en ligne et en local.

Est-ce qu’il y aura des DLC ?

Oui il y’a déjà des DLC prévus. Ces derniers se focaliseront sur le nouvel anime Dragon Ball Daima et le dernier film en date Dragon Ball Super: Super Hero.

Y a-t-il les musiques de l’anime

Le jeu de base ne comporte que l’opening 2 de Dragon ball Super. Pour obtenir les musiques de l’anime, il faut acheter les deux « Anime Pack » comprenant des musiques et des chansons. Il sont vendus à 14,99€ chacun.

Où acheter Dragon Ball Sparking Zero au meilleur prix ?

Collector

Vendu à 189,99€, cette édition contient les éléments suivants :

Pass saisonnier & Bonus

3 jours d’accès anticipé

Les bonus de précommande de l’édition Standard

Pack d’amélioration ultime & bonus

Un Diorama exclusif (264x174mm) de Broly (Super) et Goku Ultra Instinct

Un marque-page en métal recto-verso

Quelles sont les commandes de Sparking Zero ?

Le titre propose deux types de commandes différents :

Standard : l’agencement recommandé des commandes pour le jeu.

: l’agencement recommandé des commandes pour le jeu. Classique : ceci activera des commandes similaires à celles des précédents jeux Budokai Tenkaichi

Configurations PC

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 2600

Mémoire vive : 8 GB de mémoire

Graphiques : Nvidia GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 590 / Intel Arc A750

DirectX : Version 12

Espace disque : 29 GB d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 / Windows 11

Processeur : Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 3600

Mémoire vive : 16 GB de mémoire

Graphiques : Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX Vega 64

DirectX : Version 12

Espace disque : 29 GB d’espace disque disponible

