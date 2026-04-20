Dragon Ball Sparking Zero : L’extension Super Limit-Breaking NEO ajoutera plus de 30 personnages et des tas de nouveautés

Sortie prévue cet été

Dragon Ball Sparking Zero va désormais porter le nom le plus long du monde avec son extension, puisque celle-ci est nommée Super Limit-Breaking NEO. La sobriété n’est pas au programme ici, et après tout, vu le contenu de ce DLC, cela peut se comprendre.

Dans cette extension, vous retrouverez pas moins d’une trentaine de personnages supplémentaires, dont certains sont déjà connus, à savoir :

Super C-17

Bardock (Super Saiyan)

Vegeta (GT)

Trunks (GT)

Champa

Piccolo (Roi démon)

Pikkon

Nam

Tora

Supreme Kai

Oob (enfant)

Nuova Shenron (GT)

Tao

Gohan (le grand-père de Goku)

Une sacrée liste qui ne sera pas la seule nouveauté du DLC. On retrouvera également 4 nouvelles arènes, dont certaines iconiques, comme le Palais de Kami ou encore la Kame House. Plus de 20 options de personnalisation seront également ajoutées à l’ensemble, dont des costumes et des attaques en plus, mais surtout, vous pourrez découvrir un tout nouveau mode. Intitulé Limit Breaker Journey (en anglais), celui-ci se présente comme un mode de jeu solo dans lequel vous enchaînerez les combats et les scénarios avec vos personnages préférés.

Dragon Ball Sparking Zero: Super Limit-Breaking NEO sera disponible dans le courant de l’été sur PC, PS5 et Xbox Series, les versions Switch étant prévues pour plus tard. Cela s’accompagnera d’une nouvelle mise à jour gratuite qui apportera quelques modifications de gameplay.