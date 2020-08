Double Kick Heroes sortira ce mois d’août sur Switch, PC, et Xbox One

Depuis son entrée en accès anticipé en 2018 du côté de Steam, qui a fait l’objet d’un aperçu dans nos colonnes, Double Kick Heroes a parcouru bien des kilomètres sur les routes post-apocalyptiques entre temps. L’échauffement est même d’ailleurs terminé pour notre groupe de métal, qui va pouvoir bientôt se lancer dans de divines symphonies meurtrières auprès d’un plus grand public.

Par le pouvoir du métal

Le titre moitié rythme, moitié shoot’em up va alors sortir officiellement en deux temps, dixit HoundPicked, l’éditeur du jeu. D’abord sur Switch et PC le 13 août, en le retrouvant sur Steam, GOG ou encore l’Humble Store, puis plus tard sur Xbox One, le Xbox Game Pass et enfin le Microsoft Store, à partir du 28 août.

Pour rappel, Double Kick Heroes, création indépendante du studio bordelais Headbang Club, vous place aux commandes d’un groupe de métal destiné à sauver un monde infesté de zombies, de dinosaures et autres poulets affamés, qui n’aura que sa musique pour se défaire de ces immondes créatures infestant les routes.

À travers 24 niveaux en mode Histoire, vibrez au son des 30 musiques qu’offrent le jeu, en sachant que ce dernier intègre un mode Éditeur avec la possibilité d’importer vos propres musiques, de jouer celles de la communauté et de comparer vos scores ensuite avec vos amis. N’oublions pas le mode Arcade qui vous lancera ni une ni deux sur vos pistes favorites.

Double Kick Heroes sera proposé au prix de 21.99€ sur Switch et Xbox One, et à celui de 19.99€ sur PC.