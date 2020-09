Double Kick Heroes

Création indépendante du studio bordelais Headbang Club, Double Kick Heroes vous place au sein d'un groupe de métal, cavalant sur les routes à bord de leur voiture de course. Dans un contexte post-apocalyptique, la musique sera votre force dans ce jeu de shoot rythmique pour vous défaire des zombies, dinosaures et autres dangers redoutables qui arpentent le bitume. À travers un mode Histoire et un mode Arcade, faites parler le pouvoir du métal, jusqu'à vos propres pistes au sein d'un éditeur de niveaux.