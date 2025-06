Dosa Divas: One Last Meal est le nouveau RPG original du studio derrière Thirsty Suitors

Un RPG qui sent la bonne bouffe

Et l’affiliation avec le précédent projet du studio se ressent immédiatement dans Dosa Divas: One Last Meal, dont le chara-design évoque celui de Thirsty Suitors. Derrière cette ressemblance, ce nouveau jeu nous raconte l’histoire de deux frangines, Amani et Samara, accompagnées par un mecha tout coloré (que vous pourrez personnaliser), qui vont lutter contre un empire du fast-food pour retrouver leurs amies et leur famille.

Présenté comme un RPG narratif avec des combats au tour par tour, le jeu fera la part belle à la nourriture et aux vrais petits plats maison, loin des cochonneries industrielles que l’on mange avec culpabilité. Vous découvrirez de nouvelles recettes au fil de votre aventure, qui vous aideront à vous lier d’amitié avec les personnages que vous croiserez tout en apprenant davantage d’informations sur les différentes cultures et communautés de ce monde.

Dosa Divas: One Last Meal est pour l’instant uniquement prévu sur PC via Steam et devrait sortir au début de l’année 2026.