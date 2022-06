Thirsty Suitors

Thirsty Suitors est un jeu d'aventure développé par Outerloop Games et édité par Annapurna Interactive. Intégrant des combats délirants au tour par tour contre des punks à roulettes, des prétendants aléatoires ainsi que des ex, des phases en skateboard à travers la ville de Timber Hills et des sessions cuisine avec sa mère, ce titre invite les joueurs et les joueuses à suivre l'histoire de Jala, une jeune femme en pleine introspection qui cherche à remettre de l'ordre dans sa vie avant le mariage de sa sœur.