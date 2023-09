Donald Mustard, l’une des personnalités les plus importantes d’Epic Games et de Fortnite, quitte le studio

Donald Mustard faisait partie des rangs d’Epic Games depuis 2008, année durant laquelle son studio Chair Entertainment a été racheté par le propriétaire de l’Unreal Engine. Sa carrière est marquée par la sortie de Shadow Complex qui a lui-même supervisé, mais c’est en 2016 qu’il prendra un rôle très important au sein d’Epic Games en étant l’un des fondateurs de Fortnite, qu’il a transformé en ce géant qu’il est aujourd’hui. Il était aussi l’un des visages les plus médiatisés du studio, notamment lorsqu’il fallait communiquer autour de Fortnite.

Il a lui-même annoncé son retrait du studio en rassurant la communauté pour lui dire que le jeu était entre de bonnes mais, et on ignore maintenant ce qu’il compte faire par la suite. On ne connaît pas non plus le nom de son remplaçant, mais ce départ devrait tout de même marquer la fin d’un chapitre pour le jeu service.

After an incredible adventure, I will be retiring from my role as Chief Creative Officer at Epic this month.

I have enjoyed nearly 25 years in the game industry collaborating with some of the most talented people ever and I am so proud of what we have made together. From the… pic.twitter.com/9KJT9Jg2jr

— Donald Mustard (@DonaldMustard) September 8, 2023