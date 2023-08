Fortnite Chapitre 4 : Nouveaux lieux, nouvelles mécaniques et autres cosmétiques… Toutes les nouveautés pour le lancement de la saison 4 Dernière Danse

Avant toute chose, il nous faut faire le point sur la durée estimée de cette nouvelle saison. D’après le site officiel du jeu et l’écran présent en jeu, Dernière Danse devrait durer jusqu’au vendredi 3 novembre à 7h du matin, date à laquelle devrait commencer la mise à jour pour la prochaine saison, qui pourrait même être un nouveau chapitre de l’Histoire du jeu. En effet, des éléments laissent penser qu’après plusieurs saisons sans événement majeur en jeu, la coïncidence de la date de fin de saison avec les fêtes d’Halloween et le thème de cette saison vampirique, pourrait laisser présager un événement d’envergure comme de temps en temps en jeu. Affaire à suivre.

Pour situer le contexte de cette saison, Dernière Danse met en scène Kado Thorne, un jeune vampire aux pratiques douteuses, s’étant emparé d’une machine à voyager dans le temps, lui ayant permis de récupérer de nombreux items, bâtiments et personnages des précédentes saisons de Fortnite, mais pouvant certainement lui permettre d’apercevoir le futur, le rendant encore plus imprévisible. Pour protéger son butin, la créature a construit de nombreuses bases sur l’île, gardées et protégées, pour empêcher l’équipe constituée des nouveaux membres du passe de combat de réaliser le plus grand casse de l’Histoire de Fortnite.

Voyons désormais toutes les nouveautés croustillantes préparées par les équipes de développement pour nous faire apprécier cette nouvelle mouture du Battle Royale le plus lucratif de l’histoire de l’industrie.

Et si vous restiez… pour toujours ?

Ce magnifique design représente l’actuel fond d’écran du lobby, c’est à dire le hub central d’où vous lancez vos parties et d’où vous personnalisez votre personnage. Mettant en avant le mystérieux et terrifiant Eclipsed Estate, l’une des bases du vampire Kado Thorne, il vous faudra rivaliser d’ingéniosité pour forcer son coffre-fort et repartir avec l’un des objets mythiques de Fortnite.

Simple. Basique.

Sanguines Suites, Eclipsed Estate, Relentless Retreat, ces noms ne vous disent peut-être rien, et cela est tout à fait normal. Ces trois nouvelles villes constituent les ajouts sur le terrain pour cette nouvelle saison. Mais ce ne sont pas que des simples villes, ces lieux à la sécurité renforcée sont en fait des bases, des avant-postes pour l’antagoniste de cette saison, Kado Thorne. Mais ce n’est pas tout puisqu’il s’est également emparé de Rumble Ruins, de l’usine de sirop de Slap mais aussi d’une tour de MEGA City. Dans ces derniers lieux, pas d’objet mythique, mais d’incroyables butins.

Nostalgie quand tu nous tiens

Dans cette sorte de saison hommage aux précédentes, nous apprenons que dans Dernière Danse, Kado Thorne s’est emparé de multiples objets des précédentes saisons du Battle Royale, dans l’optique de parfaire sa collection d’objets d’arts. Au coeur même de ces bases ultra-surveillées du vil vampire (à coup de caméras, lasers et autres gardes), vous trouverez donc des objets pas si inconnus que cela :

Le Fusil d’assaut Mark 7 de La Fondation

Le pistolet-mitrailleur à tambour de Midas

Le Pistolaser de Zyg et Choppy

L’ Arc badaboum de TNTina

La gourde du brave infinie d’Océane

Le fusil à pompe à charge de Kit

Le Lanceur d’ondes de choc de Kit

Le pistolet-mitrailleur stinger de Gunnar

Le passe de combat le plus énergique

Comme à chaque saison, vous avez la possibilité d’acheter le passe de combat incluant de nouveaux personnages et plus d’une centaine de récompenses (accessoires et V-Bucks) pour un prix de 950 V-Bucks. Pour cette saison de la Dernière Danse, voici les personnages que vous pourrez débloquer (de gauche à droite sur cette image avec leur palier dédié) :

Maé , disponible dès la page 7 du passe de combat

, disponible dès la page 7 du passe de combat Musclaille , disponible dès la page 5 du passe de combat

, disponible dès la page 5 du passe de combat Khaby Lame , le célèbre TikTokeur, accessible dès la page 11

, le célèbre TikTokeur, accessible dès la page 11 Antonia , disponible dès la page 9 du passe de combat

, disponible dès la page 9 du passe de combat Kado Thorne , le vampire et principal antagoniste, disponible dès la page 13 du passe de combat

, le vampire et principal antagoniste, disponible dès la page 13 du passe de combat Nolan Chance , le meneur de la bande de braqueurs, disponible dès le premier palier du passe de combat, à l’achat

, le meneur de la bande de braqueurs, disponible dès le premier palier du passe de combat, à l’achat Vicky Veloce , la conductrice barrée, disponible dès la 3e page du passe de combat

, la conductrice barrée, disponible dès la 3e page du passe de combat Ahsoka Tano, la plus téméraire des chasseuses Jedi, disponible en skin secret d’ici fin septembre

Le Survivant, ce sera moi

Dernière Danse accueille les Médailles de Survivant. Pour les débloquer, restez en vie le plus longtemps possible. Il y a 7 niveaux de rareté pour chacune des médailles, avec à chaque fois 10 améliorations possibles. Les 7 niveaux sont les suivants : Typique > Atypique > Rare > Épique > Légendaire > Exotique > Mythique

A chaque fois, pour atteindre le palier supérieur, il vous faudra accomplir une quête de survivant en survivant au nombre indiqué d’adversaires tout en réussissant un certain nombre d’éliminations. Un défi loin d’être aisé, d’autant plus que plus le niveau de rareté de la médaille à obtenir est élevé, plus les quêtes seront difficiles. Dès que vous atteindrez la médaille typique 1, vous déverrouillez l’accessoire de dos Trophée lama avec des styles supplémentaires du Trophée lama à chaque palier atteint.

#FortniteLastResort Survivor Medals Stay standing to earn Survivor Medals! To upgrade to the next medal, complete a Survivor Quest in Battle Royale or Zero Build that challenges you to outlast a fixed number of opponents while getting a certain number of eliminations. The higher… pic.twitter.com/1ai5RKZtNl — FNAssist (@FN_Assist) August 25, 2023

Jouez à Madame Irma

Parmi les nombreuses nouveautés de cette saison, vous allez pouvoir avoir l’occasion de connaître à l’avance les positions des futurs cercles de tempêtes de vos parties, et ainsi de prendre l’avantage sur vos adversaires. En effet, en éliminant le garde en chef d’une tour radio, vous allez pouvoir récupérer une carte d’accès vous permettant de télécharger ces données. Pratique pour poster en attendant l’arrivée d’adversaires fuyant la tempête et peut-être même gagner la partie.

Radio Towers. Upon defeating the head guard of a Forecast Tower, the guard will drop a keycard for downloading Storm info. Download it after the tower’s scan so you and the team discover future Storm circles! pic.twitter.com/i56EgMdSeO — FortTory – Fortnite leaks & news (@FortTory) August 25, 2023

Le Sac de braquage arrive accompagné de la Mallette à tourelle et de la Roquette-Bélier

Les grosses nouveautés au niveau des gros calibres de cette saison proviennent de la Roquette-Bélier, permettant de vous tirer de fâcheuses postures en vous propulsant dans les airs, si ce n’est pas pour détruire un mur récalcitrant, tandis que la Malette à tourelle vous permettra ni vu ni connu de déployer une tourelle dévastatrice proche de vos adversaires.

Pour compléter l’attirail, de nouvelles grenades collantes on fait leur apparition tandis que le Sac de Braquage pourra vous sauver car pouvant contenir au choix un mini matelas de chute, des explosifs télécommandés, une roquette-bélier ou encore des munitions ou objets de soin. Viennent terminer les nouvelles armes, le fusil à pompe d’infiltrateur, le pistolet-mitrailleur à rafale à lunette ou le fusil d’assaut à chargeur double.

– Heist Bag

– Business Turret

– Crash Pad Jr

– EMP Grenade [2/2] pic.twitter.com/v9HMJQYWHL — FNAssist (@FN_Assist) August 25, 2023

De nouveaux Renforts de réalité à débloquer

Depuis quelques saisons, Fortnite vous permet d’avoir accès à de nouvelles mécaniques de jeu, l’activation de Renforts de réalité récoltés sur le terrain et pouvant vous octroyer des capacités ou des avantages non négligeables en jeu, pour un total de 22 renforts. Pour cette nouvelle saison, les développeurs ont décidé d’ajouter plusieurs Renforts de réalité comme par exemple :

Braquage de sac : les contenants que vous ouvrez contiennent un objet que vous trouveriez normalement dans un sac de braquage

: les contenants que vous ouvrez contiennent un objet que vous trouveriez normalement dans un sac de braquage Sniper absorbant : les fusils de sniper absorbent les PV des joueurs à chaque coup

: les fusils de sniper absorbent les PV des joueurs à chaque coup Gain de munition : non seulement vous recevez des munitions, mais les joueurs éliminés laissent derrière eux des munitions supplémentaires

: non seulement vous recevez des munitions, mais les joueurs éliminés laissent derrière eux des munitions supplémentaires Premier coup de pompe : la première cartouche du chargeur de votre fusil à pompe inflige des dégâts supplémentaires

: la première cartouche du chargeur de votre fusil à pompe inflige des dégâts supplémentaires Salve au pistolet : les pistolets ont une cadence de tir réduite, mais infligent des dégâts supplémentaires

: les pistolets ont une cadence de tir réduite, mais infligent des dégâts supplémentaires Pêche express : vous nagez plus vite et videz instantanément un coin de pêche quand vous nagez à travers

Des nouveautés sympathiques, tout en réintroduisant d’anciens renforts jusqu’alors remisés comme Doigts légers, Premier assaut, Supercharge, Prise stable, Final de pistolet-mitrailleur, Maîtrise des clés, Parkour bénéfique, Courant mais dangereux, Élan à Slap, Gain de balles normales, Boue curative et Salve à lunette.

Les nouveaux cosmétiques ajoutés

Chaque nouvelle mise à jour de Fortnite, qu’elle soit de saison ou seulement de contenu, permet de connaître de nouveaux éléments cosmétiques, permettant d’agrémenter votre personnage ou ses attributs. Chaque mise à jour majeure apporte pléthore de ces éléments, en voici un aperçu par type de cosmétique, grâce au leaker @iFireMonkey.

Le parapluie Top 1 de la saison

Les nouveaux écrans de chargement

Les nouveaux accessoires de dos

Les nouvelles musiques

Les nouvelles trainées

Les nouveaux revêtements

Les nouvelles pioches

Les nouvelles émotes

Les nouveaux planeurs

Les nouveaux sprays

En bref…

Enfin, pour terminer notre tour d’horizon des nouveautés de cette saison, et de cette mise à jour v26.00, voici quelques petites informations complémentaires en vrac trouvées par les leakers :

De nouveaux PNJ ont fait leur apparition sur l’île avec notamment le célèbre Agent Jones pour un total de 16

pour un total de 16 Les fichiers renferment déjà des objets et informations sur l’événement Cauchemars de cette année, avec plusieurs objets de retour dont le Lance-Citrouilles

de cette année, avec plusieurs objets de retour dont le Lance-Citrouilles Fortnite Battle Royale fêtera son 6e anniversaire très prochainement en jeu avec des quêtes et cadeaux associés

Une nouvelle voiture Pizza Pit a fait également son apparition

Vous savez désormais tout, ou presque, sur cette nouvelle saison de Fortnite Battle Royale. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous diriger vers le site officiel du jeu, et pour nous soutenir, n’oubliez pas notre code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique ou pour le passe de combat. Merci à vous !