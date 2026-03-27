Pearl Abyss évoque DokeV, qui n’est pas abandonné et que le studio a envie de sortir rapidement

Des nouvelles cette année pour une sortie en 2028 ?

DokeV nous fait attendre, et puisque Crimson Desert n’est pas encore tout à fait terminé chez Pearl Abyss (à cause des nombreux patchs en préparation), il n’est pas dit que le jeu coloré du studio réapparaisse dans les mois à venir. Cela ne veut pas dire pour autant que le titre a été mis en pause au profit de Crimson Desert. Dans une interview chez YNA, relayée et traduite sur ResetEra, le PDG du groupe, Heo Jin-young, indique que DokeV n’a pas été négligé et le but du studio reste de sortir le jeu rapidement :

« Nous n’oublierons pas la préparation de nouveaux titres comme DokeV. Ce dernier est en cours de production afin de pouvoir sortir rapidement après Crimson Desert, et notre objectif est de révéler l’avancement du développement au moment opportun. »

De là à espérer revoir le titre cette année lors du Summer Game Fest ou des Game Awards, il n’y a qu’un pas. Après tout, le PDG avait déjà indiqué le mois dernier que DokeV pourrait sortir deux ans après Crimson Desert, mais ça, c’était avant de savoir si ce dernier allait marcher et de constater à quel point le suivi du jeu allait demander beaucoup de ressources. Une sortie en 2028 reste sans doute probable pour DokeV, et on espère en savoir plus dès cette année.