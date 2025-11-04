Dispatch : Le jeu narratif séduit et célèbre déjà son premier million d’exemplaires vendus

Les premiers épisodes cartonnent

Avec son rythme de deux épisodes par semaine, Dispatch a convaincu une partie du public de ne pas attendre la fin de la saison avant de se lancer dans cette aventure super-héroïque un peu particulière. En témoigne ses premiers chiffres de ventes, avec 1 million d’exemplaires écoulés en l’espace de dix jours seulement.

Soit à mi-saison, alors que le titre aura sans doute plus de chance de séduire un grand public une fois ses derniers épisodes sortis. Un excellent score pour ce jeu narratif qui ne repose sur aucune licence connue (malgré les énormes emprunts à certaines séries de super-héros), contrairement aux jeux de Telltale qui se basent souvent sur quelque chose d’existant.

Pour rappel, les épisodes 5 et 6 de Dispatch sont prévus pour demain, le 5 novembre, avant les deux derniers épisodes de la saison, qui seront disponibles dès le 12 novembre sur PC et PS5. Pour en savoir plus sur Dispatch, vous pouvez déjà retrouver notre avis sur les quatre premiers épisodes.