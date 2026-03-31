Dispatch a dépassé les 4 millions de jeux vendus depuis son lancement alors que le jeu a failli ne pas être financé

Bientôt les 5 millions avec la version Xbox ?

Aux dernières nouvelles, Dispatch s’était vendu à 3 millions d’exemplaires, chose qui n’était sans doute pas anticipée par le studio. Aujourd’hui, on apprend que le total des ventes est maintenant à 4 millions de jeux écoulés, et ce avant la sortie de la version Xbox qui arrivera au cours de l’été.

Un bel exploit qui a bien failli ne jamais voir le jour. Nick Herman et Michael Choung, co-créateur et PDG de Adhoc Studio, ont souvent évoqué les problèmes financiers que l’équipe a pu rencontrer lors du développement de Dispatch.

Au micro de The Game Business, le sujet est revenu sur le tapis, et les deux compères ont évoqué le fait que trouver un financement au début du projet était compliqué, dans la mesure où le studio n’était alors composé que de deux réalisateurs et deux scénaristes, sans développeurs à l’horizon. De plus, le fait que le jeu soit présenté comme une comédie avait de quoi refroidir, soit-disant car ce genre ne se vendait pas bien dans l’industrie du jeu vidéo. Rajoutez à cela le fait que le marché du jeu narratif était en berne au début des années 2020, et vous avez là des investisseurs peu enclins à lâcher quelques billets.

C’est donc grâce à une rencontre avec les membres du collectif Critical Role après les Game Awards 2024 que tout s’est débloqué, alors que Laura Bailey avait déjà rejoint le projet :

« Sans cette émission [les Game Awards], je ne sais pas si Dispatch aurait survécu. On voyait bien que la situation pouvait rapidement se dégrader l’année suivante, et il nous fallait absolument ce regain d’intérêt pour rassurer les investisseurs. C’était crucial. »

Le fait d’être financé par Critical Role s’est révélé être une aubaine pour le studio, étant donné qu’il n’avait pas d’éditeur à qui rendre des comptes. Une belle histoire qui continue de s’écrire aujourd’hui.