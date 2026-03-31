Dispatch a dépassé les 4 millions de jeux vendus depuis son lancement alors que le jeu a failli ne pas être financé

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C’est une sacrée revanche pour AdHoc Studios. Personne ne semblait véritablement croire au projet en dehors du collectif Critical Role, et aujourd’hui, Dispatch se vend par millions. Lors d’une interview des pâtrons du studio sur The Game Business, on apprend d’ailleurs que le titre vient de dépasser un nouveau palier.

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Dispatch
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Date de sortie : 22/10/2025

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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