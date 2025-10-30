Avec ses deux nouveaux épisodes, le jeu Dispatch montre que le bouche-à-oreille a bien fonctionné

Le public s’agrandit d’épisode en épisode

AdHoc Studio a pris le pari de rester sur le format des sorties épisodiques pour Dispatch, mais en proposant un rythme beaucoup plus soutenu, à savoir deux épisodes par semaine. Ce qui a convaincu une partie du public d’essayer le titre dès la sortie des deux premiers épisodes étant donné que l’attente ne serait pas très longue pour obtenir la suite. Une stratégie qui s’avère payante aujourd’hui, car entre la sortie des deux premiers épisodes, et celle des épisodes 3 & 4, le jeu a pas mal fait parler de lui.

En témoigne les chiffres de fréquentation du jeu sur Steam. Alors certes, cette donnée pour un jeu narratif comme celui-ci n’est pas des plus pertinentes en temps normal, mais un phénomène assez remarquable s’est produit ici. Au lancement des deux premiers épisodes, le jeu avait atteint un pic de fréquentation aux alentours de 12 700 personnes en simultanée. Un score honorable pour une nouvelle licence. Mais depuis, comme une bonne série télé, le bouche-à-oreille a visiblement fonctionné, car pour la sortie des deux nouveaux épisodes, le jeu a fait 5 fois mieux en obtenant un pic à presque 66 000 connexions simultanées.

L’attente entre les épisodes aura donc permis au jeu de faire parler de lui pour consolider sa communauté, qui attend désormais le reste de la saison. Pour rappel, les épisodes 5 & 6 de Dispatch sortiront le 5 novembre, tandis que les épisodes 7 & 8 (les derniers) seront disponibles dès le 12 novembre. Pour en savoir plus sur le jeu, vous pouvez déjà retrouver notre avis enthousiaste sur les quatre premiers épisodes.