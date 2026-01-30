Dispatch : Nintendo réagit à la censure de certaines scènes du jeu sur ses consoles Switch

Nintendo n’a fait qu’informer

Forcément, lorsque l’on Dispatch être censuré uniquement sur les versions Switch du jeu, on peut penser que Nintendo a joué un rôle dans cette décision, surtout si l’on met cela en lien avec la déclaration d’AdHoc à ce sujet. Mais la raison derrière ce changement pourrait aussi provenir du système de classification japonais, auquel le studio aurait voulu se conformer pour éviter que le jeu entre dans la catégorie d’âge la plus élevée. Et ce, tout en ne gardant qu’une seule version du titre pour tous les pays, là où d’autres studios optent parfois pour une seconde version de leur jeu réservée au Japon (ou aux pays dont les organismes posent problème).

Une théorie qui semble aujourd’hui se confirmer si l’on interprète les propos de Nintendo, qui a bien voulu répondre aux questions du site GoNintendo :

« Nintendo exige que tous les jeux disponibles sur ses plateformes soient classés par des organismes indépendants et respectent ses directives relatives au contenu et à la plateforme. Bien que nous informions nos partenaires lorsque leurs titres ne respectent pas ces directives, Nintendo ne modifie en aucun cas le contenu proposé par les partenaires. Nous ne communiquons pas non plus sur le contenu en question ni sur les critères utilisés pour ces évaluations. »

Il faudra encore attendre qu’AdHoc soit un peu plus précis sur le sujet pour avoir le fin mot de cette histoire, mais Nintendo n’est sans doute pas à blâmer ici.