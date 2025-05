Dispatch, le jeu de super-héros narratif bourré d’humour, s’offre une démo déjà disponible sur Steam

Un avant-goût d’un management pas comme les autres

Reprécisons tout d’abord que Dispatch est une production narrative développée par AdHoc Studio, boîte composée d’anciens de Telltale, Ubisoft et Night School Studio. Cela nous rappelle donc aux bons souvenirs de la période inspirée de Telltale, celle qui a accouché de The Walking Dead, The Wolf Among Us ou encore Tales from the Borderlands.

En résulte ici une histoire dans laquelle l’on incarne Robert Robertson, un ancien super-héros qui doit désormais vivre sans l’armure qui lui conférait ses pouvoirs. Il ne quitte pas pour autant cet environnement surhumain puisqu’il dirige à présent d’autres héros à travers un poste administratif dans un centre de gestion.

La démo toute fraîche de Dispatch représente donc l’occasion de s’essayer aux différentes mécaniques du jeu. Car outre l’aspect narratif classique avec la possibilité d’opter pour plusieurs choix amenant chacun ses conséquences plus ou moins notables, nous gérons vraiment des super-héros, entre distribution de points de compétences et disposition sur le terrain. Cela doit certainement rester léger mais avec le mérite tout de même de coller au pitch de base.

Dispatch sortira cette année sur PC et sur consoles, sans savoir encore lesquelles.