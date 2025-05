Electronic Arts annule son jeu Black Panther et ferme Cliffhanger Games, le studio à la charge du projet, au milieu d’autres licenciements

Amère annulation sur son lit de licenciements

Un des projets de jeu solo Marvel d’Electronic Arts, Black Panther, est annulé. Le studio Cliffhanger Games, derrière le développement et qui avait été fondé en 2023 par d’anciens de Monolith (L’Ombre du Mordor, L’Ombre de la Guerre) est par conséquent fermé.

La nouvelle nous vient d’IGN qui aurait eu connaissance d’un mail de Laura Miele, présidente d’EA Entertainment, envoyé à tout le personnel. Ces changements, accompagnés inlassablement d’autres licenciements au montant encore inconnu dans les équipes mobiles et centrales d’EA entre, selon elle, dans une volonté de « mieux cibler nos efforts et mettre notre énergie créative au service des possibilités de croissance les plus significatives ».

En gros, et même pas deux ans après son annonce, Black Panther ne fait pas ou plus partie des projets auquel Electronic Arts croit. Et conformément à la direction indiquée par le PDG Andrew Wilson l’an dernier, les développements de nouvelles licences dont les perspectives de succès commercial ne sont pas assez visibles sont tout simplement mis de côté ou abandonnés.

Laura Miele poursuit, à la suite de son annonce :

« Ces décisions sont difficiles. Elles affectent les personnes avec lesquelles nous avons travaillé, appris et partagé des moments précieux. Nous mettons tout en oeuvre pour les soutenir, notamment en leur proposant des opportunités au sein d’Electronic Arts, où nous avons réussi à aider des personnes à accéder à de nouveaux postes ».

Plus que jamais, EA mise donc encore et surtout sur Battlefield, Les Sims, Apex Legends ou encore Skate, en sachant tout de même que le troisième Star Wars : Jedi reste sur les rails, tout comme Iron Man, l’autre jeu Marvel développé par Motive, dont on ne sait finalement pas beaucoup de choses.