Dispatch, un jeu narratif plein d’humour avec des super-héros, dévoile ses premières images et son casting 5 étoiles

Quand on raccroche le costume

Dispatch ne s’éloignera pas trop de la formule du jeu narratif si ce n’est qu’il dispose de son style rien qu’à lui, avec un pitch de départ plutôt accrocheur. On incarne ici Robert Robertson, alias Mecha Man, sorte d’Iron Man première génération dans cet univers composé de nombreux super-héros. Suite à une mauvaise rencontre, notre protagoniste est dépossédé son armure, et par conséquent son statut de super-héros. Il redevient un employé banal, transféré dans un centre de gestion des autres héros. Un job administratif loin de sa vie d’avant, qui lui permettra aussi de découvrir l’envers du décor et l’aspect humain de ses anciens confrères.

Vous devrez ici prendre de nombreux choix au cours de dialogues classiques, tout en essayant de dispatcher au mieux les héros lors de leurs interventions pour qu’ils soient le plus efficace possible (vous saisissez le titre du jeu maintenant). Choisir tel héros plutôt qu’un autre pour certaines tâches aura son importance.

Pour donner vie à ces personnages, le studio s’est entouré d’un casting qui a de quoi donner envie à d’autres productions anglophones. En trio de tête, on retrouve Aaron Paul (Breaking Bad), Laura Bailey (The Last of Us Part II) et et Jeffrey Wright (The Batman), rejoints par d’autres acteurs et actrices de talent comme Erin Yvette (Hades II), Travis Willingham (The Legend of Vox Machina) et même quelques créateurs de contenu, à l’image de Joel Haver et Jacksepticeye.

Dispatch devrait sortir au cours de l’année 2025 sur Steam et sur d’autres consoles non précisées pour le moment.