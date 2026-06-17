Dispatch : Un DLC gratuit rend les versions Switch et Switch 2 moins censurées, avec d’autres options amusantes

Les versions Switch enlèvent le falzar, ou presque

Avec le « HR Violations Pack », Dispatch sera désormais un peu moins censuré sur Switch et Switch 2. Mais pas totalement. Vous pourrez y voir des paires de fesses et la poitrine de certains personnages, ainsi que quelques doigts d’honneur toujours mérités, mais la censure reste présente sur les parties génitales qui se baladent à l’air libre, au même titre que les bruits de plaisir formulés par Invisigal au cours d’une certaine séquence. En Asie (hors Japon), la nudité reste censurée.

Puisqu’il reste donc encore quelques détails qui ne peuvent être affichés à l’écran, AdHoc a décidé de jouer avec cette censure en proposant différents types d’effets visuels pour cacher tout cela. Au lieu d’une grande barre noire, vous pourrez retrouver un flou pixélisé, ou bien des objets plus amusants comme un short qui vient se glisser sur les personnages. Des éléments visuels ajoutés avec beaucoup de second degré, puisqu’il ne s’agit pas d’objets modélisés in-game, mais de simples JPG collés sur ce qu’il y a à censurer.

AdHoc explique à IGN que toute cette histoire de censure a pris de court le studio, et raconte ce qu’il s’est passé derrière cette décision :

« En résumé : à l’approche du lancement, pendant que le temps et les ressources s’épuisaient, nous avons été surpris d’apprendre que notre jeu nécessiterait une forme de censure dans toutes les régions, et pas seulement dans celles que nous avions initialement prévues. Dans cette situation délicate, nous avons opté pour une version unique pour Switch conforme à la classification régionale la plus stricte de Nintendo. Cela nous a conduits à proposer une version de Dispatch plus censurée que ce à quoi les joueurs Switch s’attendaient. »

Cette version régionale « stricte », c’est sans doute celle proposée au Japon étant donné que ce DLC n’est pas proposé sur ce territoire.