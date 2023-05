Disney Speedstorm : Steamboat Mickey rejoint le casting en saison 2

Disney Speedstorm a débuté son accès anticipé le mois dernier et Gameloft prévoit de mettre à jour le jeu de karts assez régulièrement grâce à son système de saisons. La première saison du jeu mettant en avant les personnages de Monstres et Cie, et si on ignore encore tout ce que la saison 2 nous réservera, on connaît au moins l’identité de l’un des pilotes supplémentaires, à savoir Steamboat Mickey.