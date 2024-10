Disney Speedstorm : L’Étrange Noël de monsieur Jack rejoint la course, voici les nouveautés de la saison 10

Un bonbon ou une farce ?

Idéal pour fêter la période d’Halloween et préparer la fin d’année me direz-vous : L’Étrange Noël de monsieur Jack vient de débarquer dans Disney Speedstorm. Pas de surprise puisque déjà en fuite et officialisé depuis un petit moment. Le long-métrage de Tim Burton succède ainsi à Pirates des Caraïbes pour offrir un réel environnement inédit ainsi que plusieurs personnages jouables. Pour fêter le lancement, une bande-annonce a été dévoilée, en plus de plusieurs détails sur les ajouts.

Ainsi, quatre nouveaux pilotes intègrent le roster, à savoir :

Jack Skellington (Sprinteur)

Sally (Tank)

Oogie Boogie (Brute)

Docteur Finklestein (Canaille)

En toute logique, moult compagnons font aussi leur apparition, avec notamment Zéro, le maire d’Halloween Town, le Perce-Oreilles, la Couronne mangeuse d’hommes, la Momie, le Loup-garou, Igor, le Clown, Am, Stram, Gram, et d’autres encore. Un nouveau circuit aux couleurs du film d’animation avec ses différentes déclinaisons est également à découvrir, avec l’habituelle fournée de nouveaux défis, récompenses et battle pass remis à zéro. Notez tout de même que les courses de saison accueillent un nouveau chapitre consacré à Oogie Boogie, seul endroit où vous pourrez récupérer ses fragments (et il sera nécessaire d’avoir des personnages haut niveau).

Cette saison 10, appelée « Farce ou Friandise », vient d’être déployée ce 10 octobre sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et smartphones. Notez que Miss Piggy, la cochonne la plus célèbre des marionnettes et Maléfique, ont tous les deux été aperçues et feront partie des pilotes surprises de mi-saison.