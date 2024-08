A l’abordage

Si Elizabeth et Jack Sparrow étaient déjà inclus depuis le lancement en accès anticipé, cela n’empêche pas Gameloft de retour à la chasse aux pirates. Depuis ce matin, la saison 9 est déployée et fait la part belle aux Pirates des Caraïbes, avec l’ajout de quatre personnages, un nouveau circuit et ses différentes déclinaisons, la réactualisation de son passe saisonnier et bien sûr, de nouveaux compagnons. Voici les quatre personnages ajoutés dès maintenant :

Davy Jones (Or) – Tank

(Or) – Tank Hector Barbossa (Or) – Brute

(Or) – Brute Tia Dalma (Violet) – Canaille

(Violet) – Canaille Will Turner (Bleu) -Sprinteur

Le nouveau circuit n’est pas une reprise de l’ancien des Pirates des Caraïbes mais bien un nouveau qui alterne d’ailleurs entre un moment aquatique (comme la Petite Sirène), bien qu’on y constate quelques plans selon certains tracés. Par ailleurs, on aura droit aussi à un pilote invité prochainement : Cruella d’enfer (du film Les 101 Dalmatiens) qui viendra en tant que Sprinteur. Pas encore de date pour celle-ci.