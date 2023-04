Guide Disney Speedstorm

Vous trouverez ici l’ensemble de nos guides et astuces sur le jeu. Cette section sera régulièrement mise à jour après la sortie de Disney Speedstorm avec quelques articles qui vous aideront à bien débuter dans le jeu et à comprendre les différents mécanismes du titre.

FAQ Disney Speedstorm

Dans cette section, vous retrouverez les questions fréquemment posées au sujet du jeu Disney Speedstorm. Cette page sera régulièrement mise à jour. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Disney Speedstorm

Disney Speedstorm est un jeu de karts façon Mario Kart dans lequel on peut contrôler de nombreux personnages issus des licences Disney. Chaque personnage dispose de ses propres caractéristiques. On retrouve également des circuits inspirés par les plus grands univers de la marque, avec l’Olympe de Hercules ou encore un circuit inspiré par Pirates des Caraibes.

Quand et où sort Disney Speedstorm ?

Disney Speedstorm est sorti en accès anticipé le 18 avril 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. La version complète du jeu n’a pas encore de date de sortie définitive.

Est-ce que Disney Speedstorm est cross-play ?

Oui, Disney Speedstorm dispose de la fonction cross-play pour jouer en ligne avec des amis sur d’autres plateformes. Cette option peut aussi être désactivée dans les menus.

Est-ce que Disney Speedstorm est gratuit ?

Oui et non. Pour le moment, le jeu est payant car il est uniquement disponible en accès anticipé. Lorsqu’il sortira dans sa version complète, il sera bien free-to-play et donc gratuit pour tous.

Peut-on jouer avec tous les personnages Disney / Pixar ?

Dans Disney Speedstorm, il est nécessaire d’obtenir des éclats de personnages afin de débloquer l’un des pilotes présents dans le jeu. Cependant, cela ne s’applique qu’aux modes solos et compétitifs. Il existe un mode de jeu rapide pour jouer entre amis ou contre l’IA avec l’entièreté du casting jouable directement débloqué.

Est-il possible de jouer hors-ligne ?

Oui, mais seulement pour les parties rapides en local. Pour les autres modes de jeu qui permettent de débloquer des récompenses, il faut obligatoirement être connecté.

Combien de temps va durer l’early access ?

L’accès anticipé est lancé le 18 avril 2023 et au lancement, les développeurs ont estimé qu’il allait durer environ un an. Le jeu devrait déployer sa version gratuite (free-to-play) et donc définitive fin 2023, début 2024. Sur le site officiel, le studio précise que cela dépendra des retours de la communauté.

Pourrais-je garder ma progression dans le jeu final ?

Oui, si vous achetez un pack fondateur, vous conservez votre parcours lorsque le jeu passera en free-to-play.

Le jeu comporte-t-il un Season Pass ?

Oui, il s’agit du Pass d’or, qui met à l’honneur certains personnages et qui est divisé entre une partie gratuite, et une autre payante (à débloquer avec un crédit de Pass d’or). Il faut réaliser des missions quotidiennes et hebdomadaires pour progresser dans ce Pass d’or afin de débloquer les récompenses.

Combien de temps dure une saison ?

Gameloft a indiqué qu’une saison pourrait durer entre 6 à 8 semaines. Après cela, le Pass d’or sera renouvelé et de nouveaux personnages apparaitront au casting.

Quelles sont les éditions Fondateurs de Disney Speedstorm ?

Il existe trois packs Fondateurs pour Disney Speedstorm. Voici ce qu’ils contiennent :

Edition standard (29,99 €)

L’accès à Disney Speedstorm

2 pilotes débloqués : Mickey, Donald

Un pilote débloqué supplémentaire de votre choix

4000 jetons (monnaie du jeu)

2 crédits de Pass d’or

La tenue de course exclusive de membre fondateur pour Mickey, Donald et le pilote choisi

La livrée de kart exclusive de membre fondateur pour Mickey, Donald et le pilote choisi

Une devise et un avatar exclusifs de fondateur

Pack Fondateur Deluxe (49,99 €)

L’accès à Disney Speedstorm

3 pilotes débloqués : Mickey, Donald, Mulan

Un pilote débloqué supplémentaire de votre choix

7000 jetons (monnaie du jeu)

2 crédits de Pass d’or

La tenue de course exclusive de membre fondateur pour Mickey, Donald, Mulan et le pilote choisi

La livrée de kart exclusive de membre fondateur pour Mickey, Donald, Mulan et le pilote choisi

Une devise et un avatar exclusifs de fondateur

Pack Fondateur Ultime (69,99 €)

L’accès à Disney Speedstorm

5 pilotes débloqués : Mickey, Donald, Mulan, le capitaine Jack Sparrow et Hercule

Un pilote débloqué supplémentaire de votre choix

12 000 jetons (monnaie du jeu)

3 crédits de Pass d’or

La tenue de course exclusive de membre fondateur pour Mickey, Donald, Mulan, le capitaine Jack Sparrow, Hercule et le pilote choisi

La livrée exclusive de membre fondateur pour Mickey, Donald, Mulan, le capitaine Jack Sparrow, Hercule et le pilote choisi

Une devise et un avatar exclusifs de fondateur

Des roues et des ailerons pour le kart de Donald

Quelles sont les configurations PC pour Disney Speedstorm ?

Voici les différentes configurations PC recommandées pour jouer au titre :

Configuration minimale

Processeur : Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 3 1300x

Mémoire vive : 8 Go de mémoire

Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 4Go / GTX 1650 / AMD Radeon R7 370 4Go

DirectX : Version 12

Espace disque : 20 GB d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Processeur : Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 3600x

Mémoire vive : 16 Go de mémoire

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon 5700X

DirectX : Version 12

Espace disque : 40 GB d’espace disque disponible

En bref

Disney Speedstorm

Éditeur : Gameloft

: Gameloft Développeur : Gameloft Barcelone

: Gameloft Barcelone Genre : Course

: Course Prix : A partir de 29,99 €, puis free-to-play

: A partir de 29,99 €, puis free-to-play Console : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date de sortie : 18 avril 2023

: 18 avril 2023 PEGI 3