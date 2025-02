Tron intègre le casting de Disney Speedstorm, les quatre nouveaux pilotes dévoilés

Tron arrive sur la piste

Après l’Étrange Noël de monsieur Jack et Les Indestructibles, le jeu de course gratuit Disney Speedstorm vient d’officialiser la prochaine saison qui sera centrée sur Tron : L’héritage. Cette douzième saison sera l’occasion d’accueillir quatre nouveaux pilotes, comme d’habitude, ainsi que différents coéquipiers. Evidemment, on peut aussi s’attendre à un nouveau tracé futuriste qui colle bien à l’univers, ainsi que divers ajustements.

Voici les pilotes attendus :

Sam Flynn

Quorra

Rinzler

Zuse

Côté compagnons, on peut s’attendre à retrouver Kevin Flynn, ISO, Jarvis, Gem, les Sirènes ou encore Grand-mère Flynn. Cette saison 12, appelée « Sur la Grille », se déroulera du 6 mars au 30 avril et proposera du nouveau contenu inspiré du film Tron : L’Héritage. Le jeu est quant à lui disponible sur la grande majorité des plateformes en tant que free-to-play, avec des achats intégrés.