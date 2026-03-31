Disney réfléchirait à l’idée de racheter Epic Games, mais tout le monde ne serait pas d’accord en interne

Un pari plus que risqué pour Disney

L’ancien journaliste de The Verge a déclaré au micro du podcast The Town que Disney attendrait le bon moment pour mettre la main sur Epic Games. Il déclare que certains cadres importants de Disney veulent racheter l’entreprise derrière Fortnite et le moteur Unreal Engine, tandis que d’autres pensent que cela est une mauvaise idée. Un point de vue qui se comprend lorsque l’on regarde l’actualité du moment.

Cette rumeur intervient quelques jours après une prise de parole de Kevin Mayer, ancien cadre de Disney, qui déclare chez CNBC que Josh D’Amaro, le tout nouveau PDG à la tête de la boîte derrière Mickey et compagnie, devra prendre quelques paris audacieux pour réussir son mandat. Et l’un d’eux pourrait être le rachat d’Epic Games :

« Je pense qu’Epic Games ou une autre grande entreprise du jeu vidéo serait un excellent ajout au catalogue de The Walt Disney Company. »

Les rapprochements entre Epic Games et Disney sont connus puisque les licences du géant du divertissement sont souvent apparues dans Fortnite, tandis que Disney a souhaité investir plus de 1,5 milliard de dollars dans l’entreprise de Tim Sweeney pour la création d’un nouvel univers permanent dans son jeu phare (monde dont personne n’a vu la couleur pour le moment). L’idée d’une fusion entre les deux ne semble donc pas tout à fait improbable, même si rien n’est encore fait ou même concret pour le moment.