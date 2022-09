Disney Dreamlight Valley : Le prochain patch sortira en octobre, voici les problèmes visés

Puisque Disney Dreamlight Valley a choisi de passer par la case accès anticipé avant de sortir sa version plus ou moins définitive, il ne faut pas s’étonner de voir de nombreux soucis techniques ternir quelque peu l’expérience, comme nous le précisions dans notre aperçu. Un patch est arrivé il y a peu pour corriger quelques problèmes, mais il en subsiste toujours qui gênent plus ou moins l’avancée de certaines personnes. Gameloft donne enfin des précisions quant à l’arrivée d’un nouveau patch, mais il faudra être un peu patient.

✨Status Update on Fixes✨

We've been blown away by the excitement you've brought to the valley, but also know there are still issues to be tackled.

We wanted to give you an update on:

➡️Patch timing

➡️Incoming fixes

➡️Priority issues

Now let's get to the 🧵⤵️

— Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) September 27, 2022