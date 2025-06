The Dark Pictures: Directive 8020 présente son système de rembobinage pour pardonner vos mauvais choix

Cette nouvelle fonctionnalité est en effet surprenante de la part de Supermassive Games, bien que cela soit probablement prévu pour alléger l’expérience et la rendre plus accessible au plus grand nombre, bien que tout l’intérêt des jeux The Dark Pictures soit de faire attention à chacun de nos choix pour craindre une mort au tournant, nous forçant à refaire le jeu pour tenter de sauver tel ou tel personnage.

La mort au tournant

Directive 8020 proposera comme ses prédécesseurs une histoire à embranchements avec plusieurs fins et il sera possible de suivre nos choix et chemins empruntés pour découvrir les embranchements alternatifs liés aux décisions majeures prises dans l’aventure.

Rassurez-vous cependant, si vous souhaitez jouer « à l’ancienne » c’est-à-dire sans retour possible, le mode Survivant sera présent pour que vous profitiez de toutes les morts atroces qui vous attendent. Côté casting, on rappelle que Lashana Lynch (Mourir peut attendre, The Day of the Jackal) sera l’héroïne de cette aventure au cœur du vaisseau colonial (Cassiopeia) semblant envahit par une étrange présence extraterrestre.

Le studio en a également profité pour dévoiler une édition Deluxe incluant le jeu, un pack de cosmétiques inspiré des anciens jeux de l’anthologie, un artbook digital, la bande-son digitale, des filtres visuels et une mission de collectibles.

The Dark Pictures: Directive 8020 est attendu le 2 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.