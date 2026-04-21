Diablo IV : Lord of Hatred – Présentation de l’extension et premier avis

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Voilà déjà bientôt 3 ans que Diablo IV est sorti… en demi-teinte…, car il faut bien le dire, le hack’n’slash de Blizzard était loin de convaincre les joueurs à l’époque. Deux ans plus tard, en octobre 2024, une première extension, répondant au nom de Vessel of Hatred, tentait alors de lui donner un nouveau souffle. Sur le papier, le DLC affichait de belles ambitions, mais il n’est pas parvenu pour autant à tenir toutes ses promesses. Aujourd’hui, une seconde extension intitulée Lord of Hatred tente sa chance à son tour. Au programme : une région inédite à explorer, une nouvelle campagne, du contenu supplémentaire, mais aussi deux nouvelles classes de personnages. Qu’en est-il réellement une fois manette en main ? Nous vous proposons un premier tour d’horizon de cette nouvelle extension.

Diablo IV : Lord of Hatred

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Diablo IV
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Date de sortie : 06/06/2023

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