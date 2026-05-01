Grisworld’s Opus Diablo 4 : Œuvre de Griswold… comment obtenir cet objet unique ?

Ce guide de l’objet unique “Œuvre de Griswold”, sous son nom anglais “Grisworld’s Opus”, détient toutes les informations de la dernière mise à jour (2.6) de Diablo 4.

Comment obtenir l’épée “Œuvre de Griswold” (Grisworld’s Opus) dans Diablo 4 ?

Cette épée unique peut s’obtenir de bien des façons dans Diablo 4. Néanmoins, avant de faire étalage de toutes les activités qui donnent une chance de l’obtenir, nous tenons à souligner que cet objet bien plus facilement dans les niveaux de difficulté de Tourment.

Affronter l’Écho du Duriel

Affronter l’Écho d’Andarielle

Affronter l’Émissaire de la Haine

Offrandes torturées des Vagues infernales

Haine résonnante (Lord of Hatred)

Cabinet des Curiosités (les chances sont minces)

Coffres divers de Sanctuaire (les chances sont minces)

À l’inverse des objets uniques mythiques, vous n’êtes pas dans la possibilité de fabriquer cet objet unique. Vous ne pouvez l’acquérir qu’en le faisant tomber sur un adversaire. Ainsi, vous ne pouvez vous remettre qu’à la chance pour obtenir cette arme.

Quels sont les effets de l’épée “Œuvre de Griswold” dans Diablo 4 ?

Ci-dessous, vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant les statistiques de l’épée unique “Œuvre de Griswold” de Diablo 4.