Grisworld’s Opus Diablo 4 : Œuvre de Griswold… comment obtenir cet objet unique ?
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Rédigé par Sheeva
Vous souhaitez parfaire votre build pour votre Paladin dans Diablo 4, ainsi, vous êtes à la recherche de l’épée unique “Œuvre de Griswold”, aussi connue sous son nom anglais “Grisworld’s Opus” ? À la bonne heure, on a toutes les informations que vous recherchez dans ce guide !
Ce guide de l’objet unique “Œuvre de Griswold”, sous son nom anglais “Grisworld’s Opus”, détient toutes les informations de la dernière mise à jour (2.6) de Diablo 4.
Comment obtenir l’épée “Œuvre de Griswold” (Grisworld’s Opus) dans Diablo 4 ?
Cette épée unique peut s’obtenir de bien des façons dans Diablo 4. Néanmoins, avant de faire étalage de toutes les activités qui donnent une chance de l’obtenir, nous tenons à souligner que cet objet bien plus facilement dans les niveaux de difficulté de Tourment.
- Affronter l’Écho du Duriel
- Affronter l’Écho d’Andarielle
- Affronter l’Émissaire de la Haine
- Offrandes torturées des Vagues infernales
- Haine résonnante (Lord of Hatred)
- Cabinet des Curiosités (les chances sont minces)
- Coffres divers de Sanctuaire (les chances sont minces)
À l’inverse des objets uniques mythiques, vous n’êtes pas dans la possibilité de fabriquer cet objet unique. Vous ne pouvez l’acquérir qu’en le faisant tomber sur un adversaire. Ainsi, vous ne pouvez vous remettre qu’à la chance pour obtenir cette arme.
Quels sont les effets de l’épée “Œuvre de Griswold” dans Diablo 4 ?
Ci-dessous, vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant les statistiques de l’épée unique “Œuvre de Griswold” de Diablo 4.
- 1.085 Dégâts par seconde
- [790 – 1.184] points de dégâts par coup
- 1.10 attaques par seconde (Rapide)
- +151 force [69 – 83]
- +658 points de vie maximum [541 – 740]
- +5 à toutes les caractéristiques
- +5 à toutes les caractéristiques
- Lorsque vous infligez des dégâts directs, vous obtenez [0.80 – 1.00]%[x] de dégâts critiques supplémentaires pour chaque cible touchée dans les 10 s, jusqu’à un maximum de [40 – 50]%[x]. Au maximum, vous bénéficiez de l’effet suivant.
- Coup de chance : les coups critiques ont jusqu’à 50% de chances d’infliger le double de dégâts, de vous rendre [130 – 150] points de vie et de réinitialiser la durée de l’amélioration.
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Date de sortie : 06/06/2023