Diablo II Resurrected

Diablo II Resurrected est une version remasterisée et remise au goût du jour de Diablo 2 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series et Xbox One. Cette édition inclus tout le contenu de l'époque avec l'extension Lord of Destruction avec de meilleurs graphismes, une compatibilité 4K, des cinématiques entièrement retravaillés et une bande-son revue. Le gameplay reste cependant fidèle à l'époque et les joueurs pourront basculer entre le mode modernisé et un mode classique.