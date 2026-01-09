Detroit Become Human dépasse les 15 millions d’unités vendues après avoir cartonné durant les fêtes de fin d’année

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Si Quantic Dream se risque aujourd’hui à explorer un genre très casse-gueule avec son Spellcasters Chronicles, c’est parce que le studio sait qu’il peut s’appuyer sur son catalogue pour assurer ses arrières. Notamment sur Detroit Become Human qui continue de bien se vendre malgré les années qui passent, bien aidé par de jolies promotions. En témoigne la fin d’année 2025, particulièrement porteuse pour le jeu, qui a permis au titre d’atteindre un tout nouveau palier symbolique.

Detroit : Become Human

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Detroit : Become Human
Detroit : Become Human
pc
ps4

Date de sortie : 25/05/2018

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Detroit Become Human passe la barre symbolique des 10 millions d’exemplaires vendus

pc
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Detroit Become Human passe la barre symbolique des 10 millions d’exemplaires vendus

Quantic Dream ne prévoit pas d’adapter ses jeux en séries ou en films

pc
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Quantic Dream ne prévoit pas d’adapter ses jeux en séries ou en films

Detroit Become Human s’offre un manga avec une intrigue basée à Tokyo

pc
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Detroit Become Human s’offre un manga avec une intrigue basée à Tokyo

Quantic Dream : Le studio travaille sur 3 nouveaux projets, Detroit Become Human dépasse les 6,5 millions de ventes

pc
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Quantic Dream : Le studio travaille sur 3 nouveaux projets, Detroit Become Human dépasse les 6,5 millions de ventes
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Detroit Become Human dépasse les 15 millions d’unités vendues après avoir cartonné durant les fêtes de fin d’année
pc
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Detroit Become Human dépasse les 15 millions d’unités vendues après avoir cartonné durant les fêtes de fin d’année
Street Fighter 6 : Alex prépare son entrée dans une première vidéo
pc
ps5
xbox series
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Street Fighter 6 : Alex prépare son entrée dans une première vidéo
The Blood of Dawnwalker : Romances, pouvoirs du personnages, antagonistes… le RPG fait le plein d’infos
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : The Blood of Dawnwalker : Romances, pouvoirs du personnages, antagonistes… le RPG fait le plein d’infos
The Division 3 sera un « monstre » selon le producteur Julian Gerighty
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : The Division 3 sera un « monstre » selon le producteur Julian Gerighty
Crimson Desert aura une map deux fois plus grande que celle de Skyrim, et plus large que celle de Red Dead Redemption 2
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert aura une map deux fois plus grande que celle de Skyrim, et plus large que celle de Red Dead Redemption 2
Towerborne, brawler action-RPG de l’équipe derrière The Banner Saga, sortira de l’early access le 26 février et ajoute une version PS5
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Towerborne, brawler action-RPG de l’équipe derrière The Banner Saga, sortira de l’early access le 26 février et ajoute une version PS5
Aphelion, le prochain jeu d’action-aventure de DON’T NOD, officialise son compositeur et annonce une édition physique
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Aphelion, le prochain jeu d’action-aventure de DON’T NOD, officialise son compositeur et annonce une édition physique
Avowed : Aux côtés d’une mise à jour anniversaire, le RPG d’Obsidian débarquera le 17 février sur PS5
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Avowed : Aux côtés d’une mise à jour anniversaire, le RPG d’Obsidian débarquera le 17 février sur PS5
Silver Palace : Le Genshin-like prépare sa phase de bêta et nous montre quelques images en vidéo
pc
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Silver Palace : Le Genshin-like prépare sa phase de bêta et nous montre quelques images en vidéo
Nintendo dévoile de nouveaux coloris pour les Joy-Con de la Switch 2, qui font le service minimum
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo dévoile de nouveaux coloris pour les Joy-Con de la Switch 2, qui font le service minimum
Xbox parlera de Fable, Forza Horizon 6 et de Beast of Reincarnation dans son Xbox Developer Direct le 22 janvier
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox parlera de Fable, Forza Horizon 6 et de Beast of Reincarnation dans son Xbox Developer Direct le 22 janvier
Mario Tennis Fever revient sur le court avec une grosse présentation de gameplay
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Mario Tennis Fever revient sur le court avec une grosse présentation de gameplay
PUBG a droit à un nouveau spin-off avec Blindspot, un jeu PvP 5vs5 en vue de dessus
pc
Image d\'illustration pour l\'article : PUBG a droit à un nouveau spin-off avec Blindspot, un jeu PvP 5vs5 en vue de dessus
Le conseil d’administration de Warner Bros rejette l’OPA hostile de Skydance, toujours dans l’idée d’aller chez Netflix
Image d\'illustration pour l\'article : Le conseil d’administration de Warner Bros rejette l’OPA hostile de Skydance, toujours dans l’idée d’aller chez Netflix
Sea of Remnants : Le jeu de pirates de NetEase lancera une alpha en février
pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Sea of Remnants : Le jeu de pirates de NetEase lancera une alpha en février
MachineGames serait bien en train de travailler sur un nouveau Wolfenstein
Image d\'illustration pour l\'article : MachineGames serait bien en train de travailler sur un nouveau Wolfenstein
EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°17
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°17
GTA 6 : Le contenu du jeu ne serait pas encore finalisé selon Jason Schreier
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : GTA 6 : Le contenu du jeu ne serait pas encore finalisé selon Jason Schreier
L’organisme PEGI classe Life is Strange: Reunion, un épisode encore non annoncé
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : L’organisme PEGI classe Life is Strange: Reunion, un épisode encore non annoncé
Sony dévoile une nouvelle gamme de couleurs pour les façades et la manette DualSense de la PS5
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Sony dévoile une nouvelle gamme de couleurs pour les façades et la manette DualSense de la PS5
Clair Obscur: Expedition 33 : Le lead designer du RPG partage son seul regret concernant le contenu annexe du jeu
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 : Le lead designer du RPG partage son seul regret concernant le contenu annexe du jeu
Ubisoft ferme son studio à Halifax comprenant 71 personnes, quelques jours après la syndicalisation de cette équipe
Image d\'illustration pour l\'article : Ubisoft ferme son studio à Halifax comprenant 71 personnes, quelques jours après la syndicalisation de cette équipe
Splitgate Arena Reloaded : Le studio s’exprime sur le manque de joueurs sur Steam et tente d’être confiant
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Splitgate Arena Reloaded : Le studio s’exprime sur le manque de joueurs sur Steam et tente d’être confiant
Parasite Mutant : Le jeu inspiré de Parasite Eve a droit à une démo sur Steam
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Parasite Mutant : Le jeu inspiré de Parasite Eve a droit à une démo sur Steam