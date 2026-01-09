Detroit Become Human dépasse les 15 millions d’unités vendues après avoir cartonné durant les fêtes de fin d’année
Rédigé par Jordan
Si Quantic Dream se risque aujourd’hui à explorer un genre très casse-gueule avec son Spellcasters Chronicles, c’est parce que le studio sait qu’il peut s’appuyer sur son catalogue pour assurer ses arrières. Notamment sur Detroit Become Human qui continue de bien se vendre malgré les années qui passent, bien aidé par de jolies promotions. En témoigne la fin d’année 2025, particulièrement porteuse pour le jeu, qui a permis au titre d’atteindre un tout nouveau palier symbolique.
Les soldes ont filé un sacré coup de main
En 2024, Detroit Become Human célébrait ses 10 millions de ventes, ce qui était déjà vécu comme un sacré exploit pour le titre qui montrait une longévité exemplaire. À l’époque, on pensait que les ventes allaient commencer à ralentir, mais c’est le contraire qui s’est produit. Aujourd’hui, Quantic Dream annonce fièrement avoir vendu plus de 15 millions d’exemplaires de Detroit Become Human, plus de sept ans après sa sortie.
Des ventes qu’il doit essentiellement à sa version PC, qui continue de cartonner. L’institut Alinea Analytics, dont les chiffres sont parfois discutables et imprécis, estime que le jeu s’est particulièrement bien vendu durant les dernières soldes Steam, avec 993 000 exemplaires écoulés durant cette période, lorsque le jeu était affiché à un prix ridicule (environ 4 euros). De quoi rameuter facilement du monde et permettre à ce jeu de dépasser un seuil de ventes très important. Il serait le deuxième jeu le plus vendu sur cette période sur Steam, derrière ARC Raiders.
Si Spellcasters Chronicles ne fonctionne pas et si Star Wars Eclipse demande encore trop de temps, le studio saura en tout cas sur quoi se reposer.
