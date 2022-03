Quantic Dream : Le studio travaille sur 3 nouveaux projets, Detroit Become Human dépasse les 6,5 millions de ventes

Quantic Dream a réussi à vendre un de ses jeux phares à plus de 6,5 millions d’exemplaires, sur PC et consoles. Detroit Become Human devient donc le titre le plus vendu de toute l’histoire du studio. Detroit Become Human a conquis le cœur du public par sa narration, mais que prévoit Quantic Dream pour l’avenir ?

3 nouveaux jeux pour Quantic Dream ?

Le studio a confirmé être en train de travailler sur 3 nouveaux projets. dont Star Wars Eclipse, dont on a eu des nouvelles récemment, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Par ailleurs, le studio précise que pour l’instant, le recrutement se passe bien (sans doute pour répondre aux insiders affirmant le contraire) et qu’il se focalise essentiellement sur la phase de production et de développement sur tous ces nouveaux projets :

« Maintenant que la pre-production et que le prototypage sont terminés, 2022 marquera une nouvelle étape dans la phase de production de ces trois nouveaux titres ».

Mais a-t-on des pistes sur ces deux autres jeux encore énigmatiques pour le grand public ? Les recherches d’emplois du studio suggèrent qu’un des deux sera un jeu mobile avec une grosse dimension sociale. La directrice de production Sophie Buhl précise que « Quantic Dream est ouvert à de nouveaux types de jeux et de nouveaux challenges« .

Mais il faudra être patient avant de voir de réelles annonces sur ces nouveaux projets. Et comme on l’a dit précédemment, Star Wars Eclipse, c’est pas pour tout de suite, étant donné que le jeu serait apparemment attendu pour 2026-2027.