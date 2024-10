Detroit Become Human passe la barre symbolique des 10 millions d’exemplaires vendus

Detroit Become Human rejoint donc le club très sélectif des jeux s’étant vendus à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde. C’est le PDG de Quantic Dream, Guillaume de Fondaumière, qui nous apprend la nouvelle sur les réseaux sociaux :

Depuis six ans, le jeu a bénéficié de grosses productions qui ont permis d’accélérer ses ventes, mais ce score reste malgré tout notable. Entre 2021 et 2024, le jeu s’est écoulé à 4 millions d’exemplaires, ce qui montre qu’il bénéficie toujours d’un bon rythme de ventes et ce en dépit des années qui passent.

The entire @Quantic_Dream team is joining me to proudly announce that @Detroit_Game has now sold in excess of 10 million (paid) units on @PlayStation and PC. We are extremely grateful to each and everyone out there who played the game. You mean the world to us and we couldn't… pic.twitter.com/GQIn9VuYvC

— Guillaume de Fondaumière (@GdeFondaumiere) October 7, 2024