Detroit Become Human s’offre un manga avec une intrigue basée à Tokyo

Aux dernières nouvelles, Detroit Become Human comptabilisait plus de 6,5 millions de ventes depuis sa sortie. Un très beau chiffre qui montre que la licence est aujourd’hui très populaire, et c’est donc sans surprise que l’on voit des spin-off débarquer sur d’autres supports. Quantic Dream s’intéresse aujourd’hui au monde du manga et débute aujourd’hui une nouvelle série baptisée Detroit: Become Human Tokyo Stories.

Du coup c’est Tokyo Become Human ?

De la même manière que Watch Dogs avec son manga Watch Dogs Tokyo, ce manga Detroit Become Human déplace donc l’intrigue dans la capitale japonaise, où l’on suit l’histoire de Reina, qui est à la fois une androïde et une idol. L’intrigue prend place en 2038 et suit la révolution qui va commencer à émerger au Japon, même si la société japonaise a bien plus accepté les androïdes que les habitants de Detroit.

Ce Detroit: Become Human Tokyo Stories est écrit par Kazami Sawatari, à qui l’on doit Nakabosu-san Level 99, Saikyou no Bukatachi to Tomo ni Nishuume Totsunyuu! (sacré titre), et est dessiné par Moto Sumida (Kamigami no Asobi).

On sait que le studio Quantic Dream supervise le projet, et la série a démarré aujourd’hui au Japon. Aucune déclaration n’a été faite pour l’Occident pour le moment.