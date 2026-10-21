Des sociétés d’investissement auraient envisagé un rachat de Xbox à plus de 100 milliards de dollars, mais sans succès

Une première prise de température qui ne débouche sur rien de concret

Xbox n’est pas à vendre, mais combien vaut Xbox ? C’est l’une des questions qui s’est posée chez plusieurs entreprises ces derniers temps, à la suite des rumeurs concernant une potentielle vente de la part de Microsoft (rumeur démentie par la suite). Le site The Information a appris que plusieurs sociétés de capital-investissement se sont penchées sur le dossier durant ces derniers mois, non pas avec des offres très concrètes, mais une première approche pour tâter le terrain si jamais Microsoft venait à changer d’avis.

Cela a permis d’aboutir à une estimation entre 100 et 150 milliards de dollars nécessaires pour racheter Xbox. Une somme qui s’explique facilement par le fait que le constructeur possède à la fois Activision-Blizzard-King et ZeniMax-Bethesda, qu’il a rachetés respectivement à 75 et 7,5 milliards de dollars. Et même s’il s’est débarrassé de plusieurs studios ces derniers temps, Xbox dispose encore de nombreuses antennes qui font grimper les enchères.

Cependant, toujours selon The Information, les discussions ne seraient pas allées bien loin, et n’ont même pas donné lieu à des négociations. Microsoft ne compte pas vendre Xbox pour le moment, mais on sait au moins à quelle somme il pourrait le faire si cela arrive dans un futur proche.