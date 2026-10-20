Marvel Rivals se la joue Avengers Endgame dans un mode PvE où 50 personnages affrontent Thanos

Thanos plus imposant que jamais

Depuis quelques mois, Marvel Rivals a initié le « Path to Doomsday », un événement qui s’étend sur plusieurs saisons du jeu et qui a bien entendu pour but de faire référence aux films du Marvel Cinematic Universe. On assiste presque à l’apogée de tout cela avec la mise en place d’un nouveau mode PvE dès le 24 octobre prochain, qui permettra à tout le monde d’affronter le Titan Fou.

Dans celui-ci, vous serez catapulté dans une zone qui ressemble au terrain dévasté figurant dans le film, afin de rejouer la bataille finale où tous les héros se rassemblent. À une exception près : Thanos est ici un véritable colosse. C’est pour cela que 50 personnes pourront être réunies ici pour le combattre, de quoi donner lieu à un affrontement qui ressemblerait presque à un raid de MMO tellement l’action semble bordélique et peu lisible. Cela devrait au moins raviver quelques souvenirs, tant le fan service envers le film est poussé à son maximum, même si le jeu permet d’aller écraser le grand méchant avec Squirrel Girl ou Jeff le Requin.