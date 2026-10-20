Marvel Rivals se la joue Avengers Endgame dans un mode PvE où 50 personnages affrontent Thanos
Nul doute que Marvel Rivals profitera bel et bien de la sortie du film Avengers: Doomsday au cinéma en décembre prochain. Le jeu a d’ailleurs souvent droit à quelques collaborations avec Marvel Studios via des costumes, mais aujourd’hui, il va un peu plus loin en vous permettant de rejouer la fin du film Avengers: Endgame contre le terrible Thanos.
Thanos plus imposant que jamais
Depuis quelques mois, Marvel Rivals a initié le « Path to Doomsday », un événement qui s’étend sur plusieurs saisons du jeu et qui a bien entendu pour but de faire référence aux films du Marvel Cinematic Universe. On assiste presque à l’apogée de tout cela avec la mise en place d’un nouveau mode PvE dès le 24 octobre prochain, qui permettra à tout le monde d’affronter le Titan Fou.
Dans celui-ci, vous serez catapulté dans une zone qui ressemble au terrain dévasté figurant dans le film, afin de rejouer la bataille finale où tous les héros se rassemblent. À une exception près : Thanos est ici un véritable colosse. C’est pour cela que 50 personnes pourront être réunies ici pour le combattre, de quoi donner lieu à un affrontement qui ressemblerait presque à un raid de MMO tellement l’action semble bordélique et peu lisible. Cela devrait au moins raviver quelques souvenirs, tant le fan service envers le film est poussé à son maximum, même si le jeu permet d’aller écraser le grand méchant avec Squirrel Girl ou Jeff le Requin.