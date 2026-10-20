Le système PEGI évolue pour les jeux dématérialisés qui proposent des loot boxes, qui devraient passer en PEGI 16

Les free-to-play dans le viseur

Cette nouveauté a en réalité été mise en place en juin dernier avec de nouveaux critères pour les jeux soumis à une classification chez l’organisme PEGI. Il est notamment question de mieux réguler les jeux qui proposent des microtransactions qui reposent sur un système de loterie, autrement dit les loot boxes et tout ce qui touche au gacha.

Sur LinkedIn, Conner Hinde (qui travaille chez Games Rating Authority au Royaume-Uni) indique que ce changement sera aussi effectif pour les jeux qui n’existent qu’en dématérialisé et qui sont actuellement classés en PEGI 3, 7 ou 12. Ceux-ci vont grimper en PEGI 16, pour mieux mettre en avant le fait qu’ils proposent des jeux d’argent. Certains jeux ont reçu leur nouvelle classification cette semaine, mais les mises à jour prendront du temps et seront déployées sur tout le mois d’octobre.

En jetant un œil sur le site de l’organisme, on remarque qu’un Fortnite est toujours affiché PEGI 12, contrairement à un Zenless Zone Zero qui est grimpé au PEGI 16, contrairement au PEGI 12 qu’il affiche sur Steam (même si les fans du jeu de HoYoverse suspectent que ce changement est lié à d’autres contenus du jeu).