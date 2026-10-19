Amazon Luna : Le service de cloud gaming arrive sur Prime Video en France, pour streamer vos jeux plus facilement

Le service est disponible sur votre TV, à deux conditions

Si vous avez manqué quelques épisodes, Luna est le dispositif de cloud gaming d’Amazon qui permet à ses abonnés Prime de profiter d’un catalogue de jeux en quelques clics. Vous pouvez par exemple vous lancer dans Star Wars Galactic Racer depuis votre navigateur, sans aucun téléchargement au préalable, ce qui est un bonus non négligeable si vous êtes abonné à Prime pour n’importe quelle raison.

Amazon veut désormais étendre ce service en le proposant sur votre téléviseur, et ce à l’aide de son stick Fire TV. Cette compatibilité vient d’être étendue à plusieurs pays, dont la France et le Canada. Pour jouer aux jeux disponibles sur Amazon Luna, vous devrez donc être abonné à Prime et vous pourrez désormais vous rendre sur l’application Prime Video de votre stick Fire TV, et lancer l’un des jeux disponibles sans autre achat supplémentaire :

« Les membres Prime peuvent accéder à Luna en ouvrant Prime Video sur leur Fire TV, puis en se rendant dans l’onglet Jeux. Ils y retrouveront un catalogue de jeux qui évolue régulièrement et qui est inclus dans leur abonnement Prime, sans frais supplémentaires. Aucun achat de console dédiée ou de PC gaming n’est requis. Le catalogue de Luna comprend des titres majeurs tels que STAR WARS: Galactic Racer, Hogwarts Legacy, Sonic X Shadow Generations et Assassin’s Creed Mirage, ainsi que des jeux occasionnels populaires comme Bluey : Le Jeu Vidéo, Goat Simulator, Dispatch, Wobbly Life et bien d’autres. »

Il faut évidemment adhérer au principe du cloud gaming (qui n’est pas pour tout le monde) et disposer d’une bonne connexion, mais si vous possédez un abonnement (et un stick), c’est toujours bon à prendre.